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Bomba İddia: Çift Kişilik Oda Final Yapamadan Havada Kapılan Ulaş Tuna Astepe Karadeniz Dizisine Başrol Oldu

Bomba İddia: Çift Kişilik Oda Final Yapamadan Havada Kapılan Ulaş Tuna Astepe Karadeniz Dizisine Başrol Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.07.2025 - 15:56

Yaz sezonunda yayınlanmaya başlayan ve erken final kararıyla tepki çeken Çift Kişilik Oda, şimdi de bir türlü son iki bölümün yayınlanmamasıyla tepkilerin odağında. Hatta dizinin son iki bölümü ülkemizde bir türlü yayınlanamazken, Suudi Arabistan'Da yayınlandığının ortaya çıkması da izleyiciyi epey öfkelendirdi. Oyuncular da kanala tepkilerini resmi hesabı takipten çıkarak gösterdiler.

Her ne kadar olumsuz haberlerle gündem olsa da dizinin başrolü Ulaş Tuna Astepe'yle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. X'te dizi ve programlarla ilgili haberler paylaşan Dedikoducu Çocuk, Ulaş Tuna Astepe'nin Taşacak Ha Bu Deniz'in başrolü olduğunu iddia etti!

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Yaz aylarının cıvıl cıvıl dizi ihtiyacını karşılayan Çift Kişilik Oda, final kararıyla izleyenlerini yıkmıştı.

Yaz aylarının cıvıl cıvıl dizi ihtiyacını karşılayan Çift Kişilik Oda, final kararıyla izleyenlerini yıkmıştı.

Reklam gelirlerinin ve reytinglerinin düşük olması sebebiyle final kararı alınan dizinin yine reklam gelirlerinin düşüklüğü sebebiyle son iki bölümü yayınlanmıyor. Bir de üstüne Türkiye'de yayınlanmayan bölümler Suudi Arabistan'da yayınlanınca izleyici epey öfkelendi.

Çift Kişilik Oda'nın başrolü Ulaş Tuna Astepe'nin Taşacak Ha Bu Deniz'in başrolü olduğu iddia edildi.

Çift Kişilik Oda'nın başrolü Ulaş Tuna Astepe'nin Taşacak Ha Bu Deniz'in başrolü olduğu iddia edildi.

X'te dizi haberleri paylaşan Dedikoducu Çocuk, Ulaş Tuna Astepe'nin final yapan dizisi henüz yayınlanamadan yeni bir anlaşma yaptığını iddia etti. İddiaya göre Ulaş Tuna Astepe, TRT 1'de yayınlanacak Taşacak Ha Bu Deniz'in başrolü oldu. Üstelik dizinin senaristleri, “Sen Anlat Karadeniz” dizisini kaleme alan Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem! Yani yine bir projede buluştuklarını söyleyebiliriz. Bakalım iddialar doğru mu çıkacak?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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