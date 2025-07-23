Bomba İddia: Çift Kişilik Oda Final Yapamadan Havada Kapılan Ulaş Tuna Astepe Karadeniz Dizisine Başrol Oldu

Yaz sezonunda yayınlanmaya başlayan ve erken final kararıyla tepki çeken Çift Kişilik Oda, şimdi de bir türlü son iki bölümün yayınlanmamasıyla tepkilerin odağında. Hatta dizinin son iki bölümü ülkemizde bir türlü yayınlanamazken, Suudi Arabistan'Da yayınlandığının ortaya çıkması da izleyiciyi epey öfkelendirdi. Oyuncular da kanala tepkilerini resmi hesabı takipten çıkarak gösterdiler.

Her ne kadar olumsuz haberlerle gündem olsa da dizinin başrolü Ulaş Tuna Astepe'yle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. X'te dizi ve programlarla ilgili haberler paylaşan Dedikoducu Çocuk, Ulaş Tuna Astepe'nin Taşacak Ha Bu Deniz'in başrolü olduğunu iddia etti!