Kızıl Goncalar'ın Yıldız İsmi Burçin Terzioğlu'yla Aynı Dizide: Güzelkoy'un Belediye Başkanı Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
Yeni sezon öncesi dizilerin kadroları netleşmeye başladı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı diziler ya uzun süredir ekranlarda görünmeyen isimleri transfer ediyor ya da başka bir diziden transfer ediyor. Burçin Terzioğlu'nun ekrana döneceği Güzelkoy dizisinde hikayesi anlatılacak dört kadından biri olacak isim de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar'ın güzel yıldızı Güzelkoy'a transfer oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW TV'de dört kadının hikayesinin anlatılacağı Güzelkoy dizisinin hazırlıkları sürüyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar'da Hande karakterini canlandıran Duygu Sarışın Güzelkoy'un Şahikası oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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