Kızıl Goncalar'ın Yıldız İsmi Burçin Terzioğlu'yla Aynı Dizide: Güzelkoy'un Belediye Başkanı Geliyor!

Yeni sezon öncesi dizilerin kadroları netleşmeye başladı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı diziler ya uzun süredir ekranlarda görünmeyen isimleri transfer ediyor ya da başka bir diziden transfer ediyor. Burçin Terzioğlu'nun ekrana döneceği Güzelkoy dizisinde hikayesi anlatılacak dört kadından biri olacak isim de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar'ın güzel yıldızı Güzelkoy'a transfer oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş