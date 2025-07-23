onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'ın Yıldız İsmi Burçin Terzioğlu'yla Aynı Dizide: Güzelkoy'un Belediye Başkanı Geliyor!

Kızıl Goncalar'ın Yıldız İsmi Burçin Terzioğlu'yla Aynı Dizide: Güzelkoy'un Belediye Başkanı Geliyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.07.2025 - 16:13

Yeni sezon öncesi dizilerin kadroları netleşmeye başladı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı diziler ya uzun süredir ekranlarda görünmeyen isimleri transfer ediyor ya da başka bir diziden transfer ediyor. Burçin Terzioğlu'nun ekrana döneceği Güzelkoy dizisinde hikayesi anlatılacak dört kadından biri olacak isim de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar'ın güzel yıldızı Güzelkoy'a transfer oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW TV'de dört kadının hikayesinin anlatılacağı Güzelkoy dizisinin hazırlıkları sürüyor.

NOW TV'de dört kadının hikayesinin anlatılacağı Güzelkoy dizisinin hazırlıkları sürüyor.

Dizide Burçin Terzioğlu ve Gökçe Eyüboğlu açıklanan isimler olmuştu. Hazırlıkları süren dizide Leman, Şahika, Mine ve Suzi adlı dört kadının hikâyesini etkileyici bir dille anlatılacak. Burçin Terzioğlu dizide öğretmen Leman karakterine hayat verirken, Gökçe Eyüboğlu ise Suzan'ı canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar'da Hande karakterini canlandıran Duygu Sarışın Güzelkoy'un Şahikası oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar'da Hande karakterini canlandıran Duygu Sarışın Güzelkoy'un Şahikası oldu.

Duygu Sarışın, dizide Güzelkoy'un belediye başkanı Şahika'ya hayat verecek. Üstelik güzel oyuncunun babası Ahmet Sarışın'ın geçmişte 10 yıl (1989-1999) İzmir Konak’ta belediye başkanlığı yaptığı öğrenildi. Yani oyuncu için rolün önemi büyük...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın