Survivor'daki Polis Baskınından Kızıl Goncalar'ın Yayınlanmamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'daki Polis Baskınından Kızıl Goncalar'ın Yayınlanmamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
9 Ocak Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor All Star'da benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Ödül oyununun ardından Kolombiya'ya giden Survivor yarışmacılarına neden polisin operasyon düzenlediği ortaya çıktı.
Kızıl Goncalar henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen sezonun en çok konuşulan ve gündem olan dizilerinden biri oldu. Cemaat ve tarikatlarla ilgili konuları ele alması sebebiyle şikayetlere maruz kalan dizi RTÜK tarafından sansüre uğradı. Bölümün yayından kaldırılması ünlülerin tepkisine yol açtı!
Tek bir fragmanla tüm sosyal medyaya damgasını vuran İnci Taneleri dizisi büyük bir merakla bekleniyor. Yayına girmeden önce bile bu denli etki yaratan dizi, Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sahnesi ile hala konuşuluyor. Performansıyla herkese hayret ettiren Ergüçlü'nün, dans için eğitim aldığı söylenen Ezo konu hakkında ilk kez açıklama yaptı.
MasterChef All Star'da koca bir sezon geride kaldı. Şampiyonun belli olup final yapmasının ardından şefler ve yarışmacılar Ayaz'ın yeni mekanında hep birlikte yemek yediler. Ali Can'a olan sevgisiyle dikkat çeken Danilo Şef'in yemekteki halleri dillere fena düştü.
Kızıl Goncalar dizisi tarikat ve cemaatlere yaptığı göndermeler sebebiyle pek çok sayıda şikayete konu olmuş ve RTÜK tarafından durdurma kararı verilerek diziye iki hafta ceza verilmişti. Tam da Kızıl Goncalar'ın sansüre uğrayıp yayınlanmadığı akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Ömer dizisinde tarikatlara ağır bir gönderme yapıldı. Sahne sosyal medyada gündem oldu.
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Kızılcık Şerbeti izleyicilerinin evlerden ırak kaynana modeli olan 'Pembe Ünal' yaptıklarıyla hepimize ikrah ettirirken, bir X kullanıcısı Pembe'nin ne kadar halkın içinden ve hatta çevremizden biri olduğuna dair enfes bir analiz paylaştı.
Dominik polisi tarafından Survivor'a operasyon yapılmasına neden olan yarışmacı Seda'nın 2010 yılında ödül olan 50 Cent konserinde saç baş yolmalı kavga etmesi yeniden gündem oldu.
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile yaşadığı olayların ardından şiddet davası gören Ozan Güven, üç yıldır ekranlardan uzakta duruyor. Tüm magazini sarsan olayların ardından yıllar sonra ilk kez bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan Güven'in son hali görenlerin oldukça ilgisini çekti.
Survivor All Star'da yarışan Sercan Yıldırım'ın yıllardır magazine konu olan eski aşklarının listesini sizler için derledik.
3 yıl önce Caner Özyurtlu'nun sunduğu Loş Sohbet'e konuk olan Berrak Tüzünataç'ın ilk oyunculuk deneyimlerinden birini yaşadığı Elveda Rumeli dizisindeki tuvalet sıkıntısı sosyal medyada tekrardan gündeme geldi. Sette tuvalet karavanı olmadığını belirten Tüzünataç, ihtiyaçlarını ormanda giderdiklerini anlattı.
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Star TV'de yayınlanan Sakla Beni dizisinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Fragmanda Naz'ın İncila'ya uyguladığı psikolojik şiddet izleyenleri şoke ederken, haliyle tepkiler gecikmedi.
FOX ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kızıl Goncalar, ilk bölümünden itibaren büyük bir kitlenin ilgisini çekti. Sosyal medyada oldukça dikkat çeken dizinin sahneleri dolayısıyla RTÜK, idari para cezası ve durdurma cezası uyguladığını açıklamıştı. Bunun üstüne dün akşam yayınlanmayan dizinin yönetmeni veryansın etti.
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