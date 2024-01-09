Elveda Rumeli Setinde Tuvalet Olmadığını Anlatan Berrak Tüzünataç'tan Çok Konuşulacak Açıklamalar
Elveda Rumeli Setinde Tuvalet Olmadığını Anlatan Berrak Tüzünataç'tan Çok Konuşulacak Açıklamalar
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=BP9mZ...
3 yıl önce Caner Özyurtlu'nun sunduğu Loş Sohbet'e konuk olan Berrak Tüzünataç'ın ilk oyunculuk deneyimlerinden birini yaşadığı Elveda Rumeli dizisindeki tuvalet sıkıntısı sosyal medyada tekrardan gündeme geldi. Sette tuvalet karavanı olmadığını belirten Tüzünataç, ihtiyaçlarını ormanda giderdiklerini anlattı.
KAYNAK: Loş Sohbet/YouTube
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Bir döneme damga vuran Elveda Rumeli dizisi enfes hikayesi ve oyuncu kadrosuyla hala Türk televizyon efsaneleri arasında gösteriliyor.
2007-2009 yılları arasında Makedonya'da çekilen dizi o dönem çok ses getirip reytingleri alt üst etse de dizi setinde işler pek de parlak ilerlememiş.
Dizide rol alan oyuncular set şartlarını öylesine unutamamışlar ki dizide Vahide karakterine hayat veren Berrak Tüzünataç, setin en büyük problemi olan tuvaleti yıllar sonra yine dizideki rol arkadaşı Caner Özyurtlu'nun programında anlatmış.
Loş Sohbet'e konuk olan Tüzünataç o dönem için "Ben tuvalet eğitimimi Makedonya'da aldım." derken, Caner Özyurtlu ise "Tuvalet karavanı yoktu. Yere s*ç*yorduk, gerçekten dağa s*ç*yorduk." dedi.
"Makedonya'dayız -10 derece. "Tuvalet nerede?" diyoruz, dağı gösteriyorlar."
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Sette Erdal Özyağcılar'ın karavanı haricinde kıyafet karavanı da olmadığın belirten iki oyuncu, terk edilmiş bir ahırda tavuklar ve diğer oyuncularla beraber kıyafet değiştirdiklerini anlattı.
İşte o anlar:
Hazır lafı açılmışken, Erdal Özyağcılar'ın karavanına 4 gün çöreklenen Tolgahan Sayışman'ın anısını da buraya bırakıyoruz:
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