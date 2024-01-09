MasterChef'in Final Sonrası Buluştukları Yemekte Ali Can'ın Yanına Oturmaya Çalışan Danilo Şef Dillere Düştü!
MasterChef'in Final Sonrası Buluştukları Yemekte Ali Can'ın Yanına Oturmaya Çalışan Danilo Şef Dillere Düştü!
MasterChef All Star'da koca bir sezon geride kaldı. Şampiyonun belli olup final yapmasının ardından şefler ve yarışmacılar Ayaz'ın yeni mekanında hep birlikte yemek yediler. Ali Can'a olan sevgisiyle dikkat çeken Danilo Şef'in yemekteki halleri dillere fena düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
MasterChef All Star'da koca bir sezon geride kaldı.
Esra'nın şampiyon olmasının ardından şefler ve yarışmacılar hep birlikte Ayaz'ın yeni mekanına yemeğe gittiler.
Sezon boyunca Ali Can'a olan sevgisi gözlerden kaçmayan Danilo Şefin yemek sırasında da Ali Can ile şakalaştı.
O anları sizinle şöyle bırakalım:
Hatta Ali Can'ın kız arkadaşı Zeynep de Danilo Şefe yer verdi ve yanına oturmasını sağladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
O anlar da sosyal medyanın diline düştü!
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz bu ikiliyi nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda