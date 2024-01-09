MasterChef'in Final Sonrası Buluştukları Yemekte Ali Can'ın Yanına Oturmaya Çalışan Danilo Şef Dillere Düştü!

MasterChef All Star'da koca bir sezon geride kaldı. Şampiyonun belli olup final yapmasının ardından şefler ve yarışmacılar Ayaz'ın yeni mekanında hep birlikte yemek yediler. Ali Can'a olan sevgisiyle dikkat çeken Danilo Şef'in yemekteki halleri dillere fena düştü.