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Sakla Beni Fragmanında Naz'ın İncila'ya Uyguladığı Psikolojik Şiddete Tepki Yağdı

Sakla Beni Fragmanında Naz'ın İncila'ya Uyguladığı Psikolojik Şiddete Tepki Yağdı

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 14:51

Star TV'de yayınlanan Sakla Beni dizisinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Fragmanda Naz'ın İncila'ya uyguladığı psikolojik şiddet izleyenleri şoke ederken, haliyle tepkiler gecikmedi.

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Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni tam gaz devam ederken, dizinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni tam gaz devam ederken, dizinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Yayınlandığı andan itibaren bazı sahnelerle gündem olan Sakla Beni'de özellikle Naz karakterinin İncila'ya olan bağlılığı dikkatlerden kaçmıyor.

Yayınlandığı andan itibaren bazı sahnelerle gündem olan Sakla Beni'de özellikle Naz karakterinin İncila'ya olan bağlılığı dikkatlerden kaçmıyor.

Çocukluğundan beri İncila'ya psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan Naz bunu kendisi için normalleştirirken, dizinin yeni bölüm fragmanında Naz'ın yeni bir yüzünü daha gördük.

Çocukluğundan beri İncila'ya psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan Naz bunu kendisi için normalleştirirken, dizinin yeni bölüm fragmanında Naz'ın yeni bir yüzünü daha gördük.

İncila'nın tüm yüzünü rujla boyayan Naz'ın deliliğe giden bu sahnesi izleyicilerin tüylerini ürpertirken, söz konusu sahneye tepki yağdı.

İncila'nın tüm yüzünü rujla boyayan Naz'ın deliliğe giden bu sahnesi izleyicilerin tüylerini ürpertirken, söz konusu sahneye tepki yağdı.

Önce fragmanı ekleyelim:

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Fragmana gelen tepkileri de buraya bırakıyoruz:

Fragmana gelen tepkileri de buraya bırakıyoruz:
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