Sakla Beni Fragmanında Naz'ın İncila'ya Uyguladığı Psikolojik Şiddete Tepki Yağdı
Sakla Beni Fragmanında Naz'ın İncila'ya Uyguladığı Psikolojik Şiddete Tepki Yağdı
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Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni tam gaz devam ederken, dizinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyaya bomba gibi düştü.
Yayınlandığı andan itibaren bazı sahnelerle gündem olan Sakla Beni'de özellikle Naz karakterinin İncila'ya olan bağlılığı dikkatlerden kaçmıyor.
Çocukluğundan beri İncila'ya psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan Naz bunu kendisi için normalleştirirken, dizinin yeni bölüm fragmanında Naz'ın yeni bir yüzünü daha gördük.
İncila'nın tüm yüzünü rujla boyayan Naz'ın deliliğe giden bu sahnesi izleyicilerin tüylerini ürpertirken, söz konusu sahneye tepki yağdı.
Önce fragmanı ekleyelim:
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Fragmana gelen tepkileri de buraya bırakıyoruz:
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