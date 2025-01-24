Survivor Adem ve Nagihan'ın Eski Halinden Şerbo Kayhan'ın Linçlenmesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Adem ve Nagihan'ın Eski Halinden Şerbo Kayhan'ın Linçlenmesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
24 Ocak Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Adem ve Nagihan, profesyonel spor geçmişleri nedeniyle yarışma öncesinden de tanışıyorlar. İki fenomen isim Survivor denildiğinde akla gelen ilk yarışmacılar olurken ikisinin bir arada olduğu bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Adem ve Nagihan'ın yıllar önce çektirdikleri fotoğraf, kısa süre şok yaşamanıza neden olacak.
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Survivor 2025'te kaotik olaylar yavaş yavaş yaşanmaya başladı. Bunlardan biri de Senem ve Ayşe arasında yaşandı. Konsey sonrasında adada birbirine giren Senem ve Ayşe'nin konuşmaları sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Senem'in Ayşe'ye 'Köylü güzeli' demesi 'Bu nasıl üslup?' dedirtti.
Kızılcık Şerbeti'nde Kayhan karakterine hayat veren Soydan Soydaş, Show TV Dijital YouTube kanalına konuk oldu. Soydaş, canlandırdığı Kayhan rolü nedeniyle teyzeler tarafından linçlendiğini ve kendisine terlik atıldığını anlattı.
Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yine takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ezmeci, burun büyüklüğünden erkek cinsel organ büyüklüğünün anlaşılıp anlaşılmayacağına yanıt verdi. İşte detaylar...
atv'nin yeni dizisi Can Borcu, henüz 5 bölümdür ekrana geldi. Heyecanlı hikayesiyle ilgi çeken diziden bomba bir haber geldi. Birsen Altuntaş, Can Borcu dizisine tam 6 yeni oyuncunun dahil olacağını açıkladı.
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Esra Erol'un programında tanıdığımız Veysel isimli şahıs, eşiyle olaylı bir boşanma yaşamış ve uğruna karısından boşandığı sevgilisinin hem kendisinden hem başka bir erkekten hamile olduğunu öğrenmişti. Programdan aylar sonra sokak ortasında ölü bulunan Veysel'in bu durumu şaibeli bulunurken Esra Erol, Veysel'in otopsi raporunu açıkladı.
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın kadrosuna Timur'un halasının geleceği söyleniyordu. O rol için sonunda görüşmeler tamamlandı. Usta oyuncu, Bahar dizisinde Leyla halayı canlandıracak. İşte detaylar...
Yeni sezonuyla fırtınalar koparan Survivor'da kaos yine had safhalarda. Önceki sezonları aratmayan Survivor'da bu defa Dilşah'ın Sevgi'nin arkasından konuşması gündem oldu. Daha birkaç dakika önce Sevgi'ye saçını ördürüp hemen ardından röportaj veren Dilşah, Sevgi hakkında verdi veriştirdi. O anlar Survivor izleyicisinin radarına takıldı.
ATV’de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında işlenen ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturan üfürükçü olayında bugün sıcak gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'yı 'ölüm büyüsü' ile tehdit eden Gönül Derman Aytimur, geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Müge Anlı, milyonların yakından takip ettiği olaydaki gelişmeleri canlı yayında aktardı ve kendisine ‘ölüm büyüsü’ yaptığını iddia eden üfürükçünün tutuklandığını açıkladı.
90'ların İstanbul'u ve suç dünyasını konu alan Bir Zamanlar İstanbul dizisi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. TRT1'de yayınlanacak dizinin tanıtımı ise dört gün önce yayınlandı ve ünlü kadrosundaki isimler şimdiden izleyicinin diziye olan merakını arttırdı. 2. sayfanın haberine göre, Alina Boz ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerinde yer aldığı dizinin çekimleri devam ederken sette talihsiz bir kaza yaşandı. Oyuncu Didem Balçın Tuzla'da bulunan sette düşerek başından yaralandı. Balçın apar topar hastaneye kaldırıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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