Survivor 2025 Şampiyonu Adem'in Kupayı Armağan Ettiği Seyda Keser Kimdir? Hastalığı Nedir?

'Survivor 2025 şampiyonu kim oldu?', 'Adem Kılıçcı kupayı kime adadı?', 'Seyda Keser kimdir, hastalığı ne?' soruları final gecesinin ardından binlerce kişi tarafından aratılmaya başlandı. Survivor 2025 finalinde şampiyonluk ipini göğüsleyen Adem Kılıçcı'nın kupayı duygusal bir konuşmayla çocukluk arkadaşı Seyda Keser'e armağan etmesi izleyenleri derinden etkiledi. Peki herkesin merak ettiği o isim Seyda Keser kimdir, ne hastalığı var, Adem ile bağı nedir? İşte Survivor 2025’in en çok konuşulan ismiyle ilgili tüm detaylar…