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Survivor 2025 Şampiyonu Adem'in Kupayı Armağan Ettiği Seyda Keser Kimdir? Hastalığı Nedir?

Survivor 2025 Şampiyonu Adem'in Kupayı Armağan Ettiği Seyda Keser Kimdir? Hastalığı Nedir?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.06.2025 - 10:06

'Survivor 2025 şampiyonu kim oldu?', 'Adem Kılıçcı kupayı kime adadı?', 'Seyda Keser kimdir, hastalığı ne?' soruları final gecesinin ardından binlerce kişi tarafından aratılmaya başlandı. Survivor 2025 finalinde şampiyonluk ipini göğüsleyen Adem Kılıçcı'nın kupayı duygusal bir konuşmayla çocukluk arkadaşı Seyda Keser'e armağan etmesi izleyenleri derinden etkiledi. Peki herkesin merak ettiği o isim Seyda Keser kimdir, ne hastalığı var, Adem ile bağı nedir? İşte Survivor 2025’in en çok konuşulan ismiyle ilgili tüm detaylar…

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Survivor 2025 büyük finalinde şampiyonluğa ulaşan Adem Kılıçcı, kazandığı kupayı duygusal bir jestle çocukluk arkadaşı Seyda Keser’e armağan etti.

Survivor 2025 büyük finalinde şampiyonluğa ulaşan Adem Kılıçcı, kazandığı kupayı duygusal bir jestle çocukluk arkadaşı Seyda Keser’e armağan etti.

Final gecesinde izleyenleri gözyaşlarına boğan bu an, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yarışmanın şampiyonu, yaptığı konuşmada, yıllardır dostluğunu sürdürdüğü Seyda Keser’in verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekti ve onun adına bu başarıyı taçlandırdığını söyledi.

Seyda Keser Kimdir?

Seyda Keser Kimdir?

Survivor 2025’in konuşulan ismi haline gelen Seyda Keser milli boksördür. Seyda Keser, Adem Kılıçcı’nın yakın arkadaşı ve aynı zamanda boks camiasından tanınan bir isim.

Adem'in Arkadaşı Seyda Keser’in Hastalığı Nedir?

Adem'in Arkadaşı Seyda Keser’in Hastalığı Nedir?

Survivor Türkiye ödülünde Adem ile bir araya gelen Seyda, uzun süredir ciddi bir sağlık mücadelesi veriyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Keser, kemik iliği kaynaklı bir hastalıkla mücadele ediyor ve şu anda kemoterapi tedavisi görüyor. Tedavi sürecinde üç kür daha alması beklenen Seyda Keser’in, aynı zamanda ilik nakli için de hazırlık yaptığı biliniyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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