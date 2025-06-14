Survivor 2025 Şampiyonu Adem'in Kupayı Armağan Ettiği Seyda Keser Kimdir? Hastalığı Nedir?
'Survivor 2025 şampiyonu kim oldu?', 'Adem Kılıçcı kupayı kime adadı?', 'Seyda Keser kimdir, hastalığı ne?' soruları final gecesinin ardından binlerce kişi tarafından aratılmaya başlandı. Survivor 2025 finalinde şampiyonluk ipini göğüsleyen Adem Kılıçcı'nın kupayı duygusal bir konuşmayla çocukluk arkadaşı Seyda Keser'e armağan etmesi izleyenleri derinden etkiledi. Peki herkesin merak ettiği o isim Seyda Keser kimdir, ne hastalığı var, Adem ile bağı nedir? İşte Survivor 2025’in en çok konuşulan ismiyle ilgili tüm detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2025 büyük finalinde şampiyonluğa ulaşan Adem Kılıçcı, kazandığı kupayı duygusal bir jestle çocukluk arkadaşı Seyda Keser’e armağan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seyda Keser Kimdir?
Adem'in Arkadaşı Seyda Keser’in Hastalığı Nedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın