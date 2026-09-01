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Suçluluk Duymadan Fast Food Yemenin Sırrı: Trans Yağ İçermeyen Ürünler

Suçluluk Duymadan Fast Food Yemenin Sırrı: Trans Yağ İçermeyen Ürünler

Nagehan
Nagehan - Onedio Üyesi
01.09.2026 - 13:01
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Trans yağ endişesini geride bırakarak, kaynağı belli malzemelerle hazırlanan lezzetlerin keyfini Tab Gıda'nın hayata geçirdiği 'Ne Yediğini Bil' platformunda sağladığı şeffaflıkla çıkarmak sandığınızdan daha kolay.

Hızlıca bir şeyler yemek istediğimizde içimizi kemiren o 'Acaba ne yiyorum?' sorusu, Burger King Türkiye'nin şeffaflık odaklı tedarik ağı sayesinde aklımızdan siliniyor. 'Ne Yediğini Bil' platformu üzerinden detaylarını görebileceğiniz kaliteli malzemeler ve et tedarikçileri, sevdiğiniz o tanıdık lezzetleri içiniz rahat bir şekilde tüketebilmeniz için güvenilir bir zemin sunuyor.

Fast Food Alışkanlıklarında Şeffaf Bir Dönem

Fast Food Alışkanlıklarında Şeffaf Bir Dönem

Eskiden dışarıda yemek yerken, özellikle de çıtır çıtır patates kızartmalarına yenik düştüğümüzde aklımıza hemen yağın kalitesi gelirdi. Ancak Burger King Türkiye restoranlarında hazırlanan ürünlerle bu durum değişiyor çünkü menülerde trans yağ içermeyen, düzenlemelere uygun standartlarda yağlar kullanılıyor. Bu yaklaşım, sadece o anki iştahınızı bastırmanızı değil, aynı zamanda ne yediğinizin farkında olarak masadan gönül rahatlığıyla kalkmanızı sağlıyor.

* Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin Ek-14 Besin Öğeleri ile İlgili Beyan Tablosu’na göre içeriğindeki toplam yağın 100 gramında 1 gramdan az trans yağ içeren gıdalar “Trans yağ içermeyen” ürünler olarak kabul edilmektedir.

Kaynak: https://www.burgerking.com.tr/urunlerimizde-trans-yag-yoktur

Tedarik Zinciri Masada: Amasya Et Ürünleri ile Tanışın

Tedarik Zinciri Masada: Amasya Et Ürünleri ile Tanışın

Bir hamburgerin asıl yıldızı şüphesiz köftesidir ve yediğiniz etin nereden geldiğini bilmek tüketici olarak en doğal hakkınız. Tab Gıda, 'Ne Yediğini Bil' platformu aracılığıyla ürünlerin yolculuğunu bizlerle paylaşıyor. Örneğin; et tedarikçileri arasında yer alan Amasya Et Ürünleri gibi köklü ve güvenilir üreticiler, hijyen ve kalite standartlarına uygun bir üretim süreci yürütüyor. Paketi açıp o ilk lokmayı aldığınızda, içeriğin güvenilir tesislerden geldiğini bilmek yemeğin keyfini artırıyor.

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Nagehan
Nagehan
Onedio Üyesi
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