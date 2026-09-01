Suçluluk Duymadan Fast Food Yemenin Sırrı: Trans Yağ İçermeyen Ürünler
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Trans yağ endişesini geride bırakarak, kaynağı belli malzemelerle hazırlanan lezzetlerin keyfini Tab Gıda'nın hayata geçirdiği 'Ne Yediğini Bil' platformunda sağladığı şeffaflıkla çıkarmak sandığınızdan daha kolay.
Hızlıca bir şeyler yemek istediğimizde içimizi kemiren o 'Acaba ne yiyorum?' sorusu, Burger King Türkiye'nin şeffaflık odaklı tedarik ağı sayesinde aklımızdan siliniyor. 'Ne Yediğini Bil' platformu üzerinden detaylarını görebileceğiniz kaliteli malzemeler ve et tedarikçileri, sevdiğiniz o tanıdık lezzetleri içiniz rahat bir şekilde tüketebilmeniz için güvenilir bir zemin sunuyor.
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