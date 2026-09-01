Suçluluk Duymadan Fast Food Yemenin Sırrı: Trans Yağ İçermeyen Ürünler

Eskiden dışarıda yemek yerken, özellikle de çıtır çıtır patates kızartmalarına yenik düştüğümüzde aklımıza hemen yağın kalitesi gelirdi. Ancak Burger King Türkiye restoranlarında hazırlanan ürünlerle bu durum değişiyor çünkü menülerde trans yağ içermeyen, düzenlemelere uygun standartlarda yağlar kullanılıyor. Bu yaklaşım, sadece o anki iştahınızı bastırmanızı değil, aynı zamanda ne yediğinizin farkında olarak masadan gönül rahatlığıyla kalkmanızı sağlıyor.

* Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin Ek-14 Besin Öğeleri ile İlgili Beyan Tablosu’na göre içeriğindeki toplam yağın 100 gramında 1 gramdan az trans yağ içeren gıdalar “Trans yağ içermeyen” ürünler olarak kabul edilmektedir.

Kaynak: https://www.burgerking.com.tr/urunlerimizde-trans-yag-yoktur