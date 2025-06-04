Stratejik İletişim, Hakikati Savunmak: Murat Ülker'den İletişim Başkanlığı'nın Kitaplarına Teşekkür Mesajı

Fahrettin Altun başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'Stratejik İletişime Yönelik' 3 temel kitap yayınladı. Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ve sosyal medyanın milyonlarca kişi tarafından erişilebilir hale gelmesiyle, dezonformasyon ve manipülasyon da hiç olmadığı kadar yaygın. Doğru bilgiye ulaşmak, iletişimi doğru kanallar üzerinden tarafsız olarak yürütmek de hayati önem taşıyor.

Bu noktada İletişim Başkanlığı “Yeni Medyada Kriz İletişimi Rehberi”, “Stratejik İletişimde Yeni Akımlar” ve “Stratejik İletişim Terimleri Sözlüğü” isimli kitapları yayımladı. Bu kitaplara yönelik bir teşekkür de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker'den geldi.

Murat Ülker, bir vatandaş olarak bu girişimi kutladı, stratejik iletişimin öneminin altını çizdi.