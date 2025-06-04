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Stratejik İletişim, Hakikati Savunmak: Murat Ülker'den İletişim Başkanlığı'nın Kitaplarına Teşekkür Mesajı

Stratejik İletişim, Hakikati Savunmak: Murat Ülker'den İletişim Başkanlığı'nın Kitaplarına Teşekkür Mesajı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.06.2025 - 10:00

Fahrettin Altun başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'Stratejik İletişime Yönelik' 3 temel kitap yayınladı. Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ve sosyal medyanın milyonlarca kişi tarafından erişilebilir hale gelmesiyle, dezonformasyon ve manipülasyon da hiç olmadığı kadar yaygın. Doğru bilgiye ulaşmak, iletişimi doğru kanallar üzerinden tarafsız olarak yürütmek de hayati önem taşıyor.

Bu noktada İletişim Başkanlığı “Yeni Medyada Kriz İletişimi Rehberi”, “Stratejik İletişimde Yeni Akımlar” ve “Stratejik İletişim Terimleri Sözlüğü” isimli kitapları yayımladı. Bu kitaplara yönelik bir teşekkür de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker'den geldi.

Murat Ülker, bir vatandaş olarak bu girişimi kutladı, stratejik iletişimin öneminin altını çizdi.

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Hakikati savunmak, toplumu sahte gündemlerden korumak, doğru bilginin dolaşımını sağlamak...

Hakikati savunmak, toplumu sahte gündemlerden korumak, doğru bilginin dolaşımını sağlamak...

Murat Ülker, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan “Stratejik İletişimde Yeni Akımlar”, “Yeni Medyada Kriz İletişimi Rehberi” ve “Stratejik İletişim Terimleri Sözlüğü” kitaplarının özellikle bu konularda dikkat çekici birer örnek olduğunu belirterek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Ülker, ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Stratejik iletişim, modern dünyada artık iletişimin esasını oluşturuyor. Artık belirli bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde; toplumun her kesimini ilgilendiren mühim bir konu oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan “Stratejik İletişimde Yeni Akımlar”, “Yeni Medyada Kriz İletişimi Rehberi” ve “Stratejik İletişim Terimleri Sözlüğü” kitapları, bu alandaki düşünsel ve yapısal yaklaşımın üç dikkat çekici örneği olmuş.

Stratejik İletişimde Yeni Akımlar, dijital çağda iletişimde öne çıkan tehditleri ve bunlara karşı geliştirilen yöntemleri birçok yönden ele alıyor. Manipülasyon, kriz, dezenformasyon, yapay zekâ gibi konular anlaşılır bir dille ve zengin bir arka planla işlenmiş. Bu yönüyle hem alana katkı sağlıyor hem de iletişim pratiği için somut bir zemin sunuyor.

Yeni Medyada Kriz İletişimi Rehberi, kriz iletişimini yalnızca bir tepki sürecinden öte; hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarını kapsayan stratejik olarak ele alıyor. Rehber, kriz türlerinden mesaj stratejilerine, sosyal medya ve yapay zekâ araçlarının kullanımından bilgi düzensizlikleriyle mücadele yöntemlerine kadar geniş bir alanı detaylı biçimde inceliyor.

Stratejik İletişim Terimleri Sözlüğü ise kavramsal tutarlılığı öne çıkarıyor. 400’ün üzerinde terimi açıklarken yalnızca tanımlamakla yetinmemiş; alandaki düşünsel dağınıklığı toparlamayı da başarmış.'

"Bir vatandaş olarak kutluyorum."

"Bir vatandaş olarak kutluyorum."

Ülker, ilgili paylaşımında Prof. Dr. Fahrettin Altun'un kitaplarla ilgili değerlendirmesinin konunun öneminin ve kapsamının daha net bir şekilde anlaşılmasını sağladığını belirtiyor.

Ülker, paylaşımını ise şu cümlelerle noktalandırıyor:

'Prof. Dr. Fahrettin Altun Bey’in kitaplarla ilgili değerlendirmesi, konunun önemini ve kapsamını net biçimde ortaya koymuş:

“Stratejik iletişim, (devletimiz açısından) kendi hikâyemizi anlatmak, ulusal güvenliğimizi ve istikrarımızı korumak, toplumsal birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek ve küresel gelişmeler karşısında belirlenen değil, belirleyici olmak için merkezi bir araçtır. Türkiye İletişim Modeli çatısı altında yürüttüğümüz tüm stratejik iletişim çalışmalarını, büyük ve tam bağımsız Türkiye mücadelesinin ve ülkemizin özgün yürüyüşünün iletişim sahasındaki yansıması olarak değerlendiriyoruz.”

Bu yaklaşımın, kurumsal çerçevenin de ötesine geçen daha geniş bir sorumluluk anlayışını yansıttığını düşünüyorum ve bir vatandaşı olarak kutluyorum.

Hazırlık sürecine katkı sunan, fikri ve teknik emeğiyle bu çalışmayı mümkün kılan herkese teşekkür ediyorum.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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