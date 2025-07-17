Sosyal Medyanın İlk Viral Olaylarından Olan 10 Paylaşım
TikTok akımı mı? Reels içeriği mi? Hepsi bir yana, bir zamanlar sosyal medya dediğin Facebook duvarında paylaşım yapmaktan, Vine’da 6 saniyede güldürmeye çalışmaktan ibaretti! 2010’ların başında internette bir şeyler viral olduğunda tüm sınıf, tüm mahalle, hatta bazen tüm ülke onu konuşurdu. İşte sosyal medyanın ilk dönemlerinde hafızamıza kazınan o efsane paylaşımlar. 👇
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1. "Ben fake değilim!" videosunu hatırlayan gerçek internet gurmeleri burada mı?
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2. O zamanlar Twitter olan platformun efsanesini hatırladınız mı?
3. Vine zamanının efsanesi olan o video... "Bu araba kime çıkıyor?" 😂
4. Caps akımının önünü açan içeriklerden biri.
5. Geri dön Tülay!
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6. İroni dayı. 😂
7. Yılmaz'ı MSN'den sileceksin!
8. Bir zamanlar internetin en meşhur ismi Canan Karatay'dı!
9. Duşta çekilen bu klip... Unuttuk mu?
10. Bu efsane videoyla kapanış yapalım.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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