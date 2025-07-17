Sosyal Medyanın İlk Viral Olaylarından Olan 10 Paylaşım

TikTok akımı mı? Reels içeriği mi? Hepsi bir yana, bir zamanlar sosyal medya dediğin Facebook duvarında paylaşım yapmaktan, Vine’da 6 saniyede güldürmeye çalışmaktan ibaretti! 2010’ların başında internette bir şeyler viral olduğunda tüm sınıf, tüm mahalle, hatta bazen tüm ülke onu konuşurdu. İşte sosyal medyanın ilk dönemlerinde hafızamıza kazınan o efsane paylaşımlar. 👇