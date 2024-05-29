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Sosyal Medyada Bir Kullanıcı Kedisine, Antrikot ve Wagyu Eti ile Test Yaptı

Sosyal Medyada Bir Kullanıcı Kedisine, Antrikot ve Wagyu Eti ile Test Yaptı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.05.2024 - 17:37

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TikTok'ta kedisine antrikot ve kilosu 25 bin TL olan Wagyu (Kobe) eti tadımı yaptıran sosyal medya kullanıcısının videosu ilgi çekti. Videoda kedinin Wagyu etini yediği görüldü. 

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TikTok'ta kedisine kilosu oldukça pahalı olan Wagyu (Kobe) eti ile antrikot arasında tadım testi yaptıran kullanıcı kullanıcı sosyal medyada gündem oldu.

TikTok'ta kedisine kilosu oldukça pahalı olan Wagyu (Kobe) eti ile antrikot arasında tadım testi yaptıran kullanıcı kullanıcı sosyal medyada gündem oldu.

Videoda ilk önce iki et arasında kararsız kalan kedinin daha sonra kilosu 25 bin TL olan Wagyu etini yediği görüldü. 👇

Wagyu eti Japonya'da yetişen bi sığır türünden adını almakta olup, normal etlerde etin dış yüzeyinde bulunan yağ tabakasının yani mermer desenin etin iç kısımlarına yedirilmesiyle oluşmuş bir et türüdür. Wagyu sığırının etinin bu forma erişebilmesi için hayvan özel olarak oluşturulan çayırlarda beslenir ve her beslenme sonrası masaj yapılır.

Wagyu eti Japonya'da yetişen bi sığır türünden adını almakta olup, normal etlerde etin dış yüzeyinde bulunan yağ tabakasının yani mermer desenin etin iç kısımlarına yedirilmesiyle oluşmuş bir et türüdür. Wagyu sığırının etinin bu forma erişebilmesi için hayvan özel olarak oluşturulan çayırlarda beslenir ve her beslenme sonrası masaj yapılır.

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