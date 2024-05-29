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Kurduğu Sivrisinek Tuzağıyla Herkesi Hayrete Düşüren Sosyal Medya Kullanıcısı

Kurduğu Sivrisinek Tuzağıyla Herkesi Hayrete Düşüren Sosyal Medya Kullanıcısı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.05.2024 - 14:58

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Sivri sinekleri öldürmek için kurulan 4 aşamalı tuzak 'yok artık' dedirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sivri sineğin kan zannettiği acı sosu içtikten sonra su sandığı alkolü içtiği ve çubuk kapanından geçtikten sonra ölüme sürüklendiği görüldü. 

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Sosyal medyada paylaşılan videoda bir kişinin, sivri sinekleri öldürmek için 4 aşamalı tuzak kurduğu görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir kişinin, sivri sinekleri öldürmek için 4 aşamalı tuzak kurduğu görüldü.

Videoda sivrisineğin kan zannettiği acı sosu içtikten sonra alkol içtiği ve çubuk kapanından geçtikten sonra ölüme sürüklendiği görüldü. 📹

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Rasen Maher

kesin ip var amk 🤣