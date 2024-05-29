Kurduğu Sivrisinek Tuzağıyla Herkesi Hayrete Düşüren Sosyal Medya Kullanıcısı

Sivri sinekleri öldürmek için kurulan 4 aşamalı tuzak 'yok artık' dedirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sivri sineğin kan zannettiği acı sosu içtikten sonra su sandığı alkolü içtiği ve çubuk kapanından geçtikten sonra ölüme sürüklendiği görüldü.
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Sosyal medyada paylaşılan videoda bir kişinin, sivri sinekleri öldürmek için 4 aşamalı tuzak kurduğu görüldü.
Videoda sivrisineğin kan zannettiği acı sosu içtikten sonra alkol içtiği ve çubuk kapanından geçtikten sonra ölüme sürüklendiği görüldü. 📹
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İnşallah gerçek zannedip paylaşmamışsınızdır.
kesin ip var amk 🤣