Sokağın Oynamayı Unuttuğu Gün
Kaybolan geleneksel çocuk oyunlarının hikâyesi
Bu hafta hafızamın en aydınlık sokağına, Maltepe'de akşam ezanından önce annelerin pencereden adımızı bağırdığı mahalleye dönüyorum. Ceplerimizde misket, dizlerimizde kabuk bağlamış yaralar, ayağımızda yarı sökülmüş ayakkabılar vardı. Dünyanın en önemli işi, o gün hangi takımın kalede olacağına karar vermekti.
Sokağın oynamayı unuttuğu günün takvimde bir tarihi yok. Kimse o sabah uyanıp “bugün çocuklar dışarı çıkmasın” demedi. Bir gün tek kale maç için top bulunamadı, ertesi gün çelik çomak için çomak, sonra da oynayacak çocuk. Sessizlik, kalabalığın yokluğundan çok alışkanlığın yavaş yavaş çekilmesiyle geldi. Bana kalırsa bu yüzden hiçbirimiz kaybı zamanında fark etmedik.
Oyun Dediğimiz Şey Aslında Bir Okuldu
Gazoz Kapakları ve Tren Yolu
Kim Sildi Bu Oyunları?
Sokağı Geri Çağırmak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!