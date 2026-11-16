Sokağın Oynamayı Unuttuğu Gün

Bizim mahallede üç oyun vardı ki mevsimlerimizi onlar belirlerdi: misket, tek kale maç ve çelik çomak. Bunlara bakınca aklıma önce eğlence gelmiyor, bir toplumsal eğitim sistemi geliyor. Misketle kazanmayı da kaybetmeyi de öğrenirdik. Cebinizdeki en güzel misketi bir hamlede verebilmek, küçük bir olgunluktu. Misket oynarken yere çöküp bir çizgiyi, bir deliği, bir nişanı gözlemekten parmaklarımız toprak yüzünden kapkara olurdu. O kara parmaklar bizim için kirden çok, günün hakkını verdiğimizin işaretiydi.

Tek kale maçta kaleci ve forvet sırayla değişir, herkes her görevi üstlenirdi. Çelik çomakta ise mesafeyi gözle ölçmeyi, rakibin hamlesini önceden okumayı öğrenirdik. Hakem yoktu. Kavgayı da kuralı da çocuklar kendi aralarında çözerdi. Hile yapan çocuğun ertesi gün oyuna alınmaması, hiçbir mevzuatın sağlayamayacağı bir yaptırımdı.

Bütün bunları yan yana koyduğumda şunu görüyorum: sokak oyunlarında kuralları büyükler koymazdı. Kurallar ağızdan ağıza, mahalleden mahalleye değişerek yaşardı. Aynı oyunun her semtte başka bir adı, başka bir “yasası” vardı. Bu, kitapsız ve arşivsiz yaşayan bir kültür mirasıydı.