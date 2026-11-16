Biraz da Başka Bir Ülkede Sıkılmak İstiyorum

Kayhan Karlı

Demokrasiyi düşünürken cümlelerimi, ekonomiyi düşünürken alışveriş sepetimi, eğitimi düşünürken sabrımı yeniden düzenlemekten yoruldum. Başka bir ülkede yaşamak istemek bazen büyük bir hayalin değil, sıradan bir gün geçirme arzusunun sonucu oluyor.

Artık alıp başımı başka bir ülkede yaşamak istiyorum.

Öyle büyük beklentilerim de yok. Sabah uyandığımda ülkenin geleceğini kontrol etmeden kahvaltı yapmak istiyorum. Telefonuma bakıp “Acaba gece ne oldu?” demek yerine “Bugün yağmur var mı?” diye merak etmek istiyorum.

Bir süre yalnızca hava durumunun değişken olduğu bir yerde yaşamak istiyorum.

Biliyorum, bunlar biraz şımarık talepler. İnsan dediğin sabah döviz kuruna, öğlen adalet duygusuna, akşam eğitim sistemine bakıp yine de ertesi gün için heyecan duyabilmeli. Bizden beklenen bu. Hatta mümkünse bütün bunları yaparken girişimci, üretken, güler yüzlü ve umutlu olmalıyız.

Üstelik suyu da yeterince içmeliyiz. Çünkü bütün mesele, belli ki, dayanıklılık kapasitemizde.