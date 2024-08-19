Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
ŞOK'a Iphone 13 Midnight Geliyor! 21 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Iphone 13 Midnight Geliyor! 21 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
19.08.2024 - 15:54

ŞOK 21 - 28 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 - 28 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

700 ml Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan 79,90 TL,

700 ml Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan 79,90 TL,

  • Head&Shoulders Mentol/Klasik Şampuan 219 TL, 

  • 400 ml Garnier Makyaj Temizleme Suyu 92 TL, 

  • 6'lı Confort Geri Dönüştürülmüş Kağıt Havlu 44 TL,

  • Confort Geri Dönüştürülmüş Tuvalet Kağıdı 52,50 TL,

  • 9 kg Omo Toz Deterjan 318 TL, 

  • 40'lı Fairy Platinum Plus Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti 229 TL, 

  • 50'li Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 275 TL, 

  • 1440 ml Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 88 TL,

  • 2,5 litre Bingo Fresh Yüzey Temizleyici 69,90 TL,

  • 750 ml Domestos Çamaşır Suyu Çeşitleri 39,50 TL,

  • 3240 ml Domestos Çamaşır Suyu Dağ Esintisi 116 TL, 

  • 2 litre Ace Çamaşır Suyu Klasik 62 TL, 

  • 500 gram Mis Tereyağı 139 TL, 

  • 700 gram İçim Kaşar Peyniri 189 TL

25 TL üstü alışverişlerde; 

  • 3x180 gram Pınar Labne 89 TL, 

  • 1 kg Ülker Pötibör Bisküvi 60 TL, 

  • 504 gram Ülker 8 Kek Mini Muzlu 65 TL, 

  • Calve İkili Set Ketçap 430 gram + Mayonez 380 gram 70 TL,

  • 2,31 litre Peros Sıvı Deterjan Canlı Renkler/Beyazlar 110 TL

Market ürünleri;

Market ürünleri;

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

Aydınlatma ürünleri;

Aydınlatma ürünleri;

Çok satan avize modelleri burada

Farklı abajur seçenekleri burada

Beyaz eşya ve elektronik;

Beyaz eşya ve elektronik;

Çok satan dikey süpürgeler için tıklayın.

İndirimli mutfak ürünleri burada.

Fırsatlarla dolu ev yaşam ürünleri burada.

Çamaşır makineleri için buraya, kurutma makineleri için buraya bakabilirsiniz.

Bugüne özel indirimli elektronik ürünler burada.

Televizyonlara buradan göz atabilirsiniz.

Iphone fiyatlarını görmek ve incelemek için tıklayın.

Karcher ürünleri burada.

Mobilya;

Mobilya;

Çok satan mobilyalar burada.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻

Tekstil ürünleri;

Tekstil ürünleri;

Moda haftasında indirimli markalar👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın