ŞOK'a Iphone 13 Midnight Geliyor! 21 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Iphone 13 Midnight Geliyor! 21 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 21 - 28 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 - 28 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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700 ml Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan 79,90 TL,
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Market ürünleri;
Aydınlatma ürünleri;
Beyaz eşya ve elektronik;
Mobilya;
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Tekstil ürünleri;
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