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Moda Haftası Başladı! U.S. Polo’dan Miu Miu’ya İndirimli Markalar ve Mağazalar

etiket Moda Haftası Başladı! U.S. Polo’dan Miu Miu’ya İndirimli Markalar ve Mağazalar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 14:29 Son Güncelleme: 19.08.2024 - 14:36

Moda dünyasının kalbinin attığı Hepsiburada Moda Haftası başladı ve biz de sizin için US Polo'dan Miu Miu'ya kadar birçok markanın indirimdeki ürünlerini bir araya getirdik.19 - 21 Ağustos tarihleri arasında yayında olacak bu indirimlede 'şimdi al 3 ay sonra öde' kampanyasından faydalanabilirsiniz. Bu özel hafta boyunca, moda severlerin gözdesi olan markaların en trend parçalarını uygun fiyatlarla elde etme fırsatını kaçırmayın.

Bu içerik 19.08.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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U.S. Polo Assn. markasının indirim fırsatıyla sunmuş olduğu Kadın Lacivert Tişört

U.S. Polo Assn. markasının indirim fırsatıyla sunmuş olduğu Kadın Lacivert Tişört

U.S. Polo Assn. markasının kadınlar için tasarladığı lacivert tişört modeli, günlük giyim tercihlerinizde kesinlikle bulunması gereken yüksek kaliteli bir üründür. Bu tişört, rahat ve şık tasarımıyla her türlü kombinasyona uyum sağlayabilecek nitelikte.

Sepette indirimli fiyatı 359,98 TL.

U.S. Polo'nun  indirimli ürünlerine  buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Adidas markasının indirim fırsatıyla sunmuş olduğu Galaxy 6 M Siyah Erkek Spor Ayakkabı

Adidas markasının indirim fırsatıyla sunmuş olduğu Galaxy 6 M Siyah Erkek Spor Ayakkabı

Adidas'ın Galaxy 6 M modeli siyah erkek spor ayakkabısı, konforu ve yüksek kaliteli tasarımıyla yürüyüşlerinizi daha keyifli hale getirecek bir ürün. 

2.484,99 yerine sepette 1.987,99 TL

Adidas'ın indirimli ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada

MIU MIU markasının indirim fırsatıyla sunduğu Kadın Güneş Gözlüğü

MIU MIU markasının indirim fırsatıyla sunduğu Kadın Güneş Gözlüğü

MIU MIU'nun zarif siyah çerçeveli güneş gözlüğü, markanın karakteristik logo detayıyla birleşerek yazlık kombinlerinize mükemmel bir tamamlayıcı olacak. 

Sepette indirimli fiyatıyla 6.685,24 TL.

MIU MIU indirimli ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada

Tommy Life markasının indirim fırsatıyla sunduğu Erkek Performans T-Shirt

Tommy Life markasının indirim fırsatıyla sunduğu Erkek Performans T-Shirt

Tommy Life markası,  polyester malzemeden üretilmiş, nefes alabilen ve dokulu bir yapıya sahip olan ince ve esnek bir erkek performans t-shirtü ile karşınızda. Standart beden ölçüleri ile uyum sağlayan bu polo yaka t-shirt, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunarak sizin favori giysiniz olmaya aday.

İndirimli fiyatıyla 354,11 TL.

Tommy Life'ın indirimli ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada

Twist Desen Baskılı Büstiyer

Twist Desen Baskılı Büstiyer

Bu yazın modasını belirleyecek olan Twist Desen Baskılı Büstiyer, renkli tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu parça, canlı ve enerjik deseniyle gardıropların vazgeçilmezi olacak. 

699,50 TL yerine sepette 319,70 TL.

Twist'in indirimli ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada
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Hummel Ismir Unisex Spor Ayakkabı 212151-9001

Hummel Ismir Unisex Spor Ayakkabı 212151-9001

Bu ayakkabı, Hummel'ın kalitesini ve rahatlığını bir arada sunarak, spor yaparken veya günlük yaşamınızda size eşlik edecek mükemmel bir seçim olabilir. Her türlü kıyafet kombinasyonuna uyum sağlayabilecek beyaz renk seçeneği, sade ve şık bir görünüm de sunuyor.

1.634,95TL yerine sepette 980,97 TL.

Hummel indirimli ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada

Vogue Enjeksiyon Kadın Güneş Gözlüğü

Vogue Enjeksiyon Kadın Güneş Gözlüğü

Vogue Enjeksiyon Kadın Güneş Gözlüğü, zarif siyah camları ve her yüz tipine mükemmel bir şekilde uyum sağlayan tasarımı ile dikkat çekiyor. Bu gözlük, sadece gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından korumakla kalmaz, aynı zamanda size şık ve sofistike bir görünüm kazandıracaktır.

İndirimli fiyatı 1.008,00 TL

Vogue markasının indirimli ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada

Avva Erkek Haki Düğmeli Yaka Comfort Fit %100 Pamuk Keten Dokulu Gömlek

Avva Erkek Haki Düğmeli Yaka Comfort Fit %100 Pamuk Keten Dokulu Gömlek

Bu gömlek, %100 pamuk keten dokusuyla hem konforlu hem de dayanıklıdır. Haki rengi, geniş bir renk paletiyle kolayca uyum sağlar ve her türlü etkinlik için idealdir. Düğmeli yaka detayı,  sofistike bir hava katarken comfort fit kesimi ise vücut hatlarınızı rahatça sarar ve hareket özgürlüğü sunar. 

İndirimli fiyatı 448,99 TL.

Avva markasının indirimli ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada

Quzu Yırtmaçlı Keten Midi Etek Naturel

Quzu Yırtmaçlı Keten Midi Etek Naturel

Bu etek, doğal tonları ve yırtmaç detayı ile sıradanlıktan uzak, şık ve rahat bir görünüm sunuyor. Keten kumaşı sayesinde yaz aylarında tercih edilebilecek en ideal seçeneklerden biri.

İndirimli fiyatıyla 599,99 TL.

Quzu markasının indirimli ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada

Avene Fluid SPF 50+ Normal ve Karma Ciltler için Güneş Koruyucu 50 ml

Avene Fluid SPF 50+ Normal ve Karma Ciltler için Güneş Koruyucu 50 ml

Avene Fluid SPF 50+, normal ve karma cilt tipleri için özel olarak formüle edilmiş bir güneş koruyucudur. Bu ürün, cildinize uygulandıktan sadece 3 saniye sonra tamamen emilir ve cildinizde hiçbir iz bırakmaz. Görünmez bir bitiş sağlar, böylece cildinizde herhangi bir beyazlık veya yapışkanlık hissi olmaz. Ayrıca, bu güneş koruyucu suya dayanıklıdır. Yani, yüzme veya terleme gibi durumlarda bile korumasını sürdürür.

Avene markasının indirimli ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada
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KikoMilano Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

KikoMilano Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

KikoMilano'nun Nemlendirici Dudak Parlatıcısı, dudaklarınıza sadece parlaklık kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda olağanüstü bir hacim sağlar. 

Sepette indirimli fiyatıyla 479,20 TL.

KikoMilano markasının indirimli ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada

Nike Sportswear Essential Fleece Kadın Siyah Eşofman Altı

Nike Sportswear Essential Fleece Kadın Siyah Eşofman Altı

Nike Sportswear Essential Fleece kadın siyah eşofman altı, spor yaparken veya günlük yaşamda kullanabileceğiniz, konforlu ve şık bir ürün. Nike'ın kalitesi ve güvencesiyle üretilen bu eşofman altı, size mükemmel bir kullanım deneyimi sunacaktır.

Sepette indirimli fiyatı 2.882,25 TL.

Nike markasının indirimli ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada

Guess GUU1397G3M Erkek Kol Saati

Guess GUU1397G3M Erkek Kol Saati

Guess Erkek Kol Saati, zarif tasarımı ve çarpıcı kırmızı renkli kayışı ile sizin stilinizi yükseltecek bir aksesuar. 

4.611,60 TL yerine sepette indirimli fiyatıyla 2.155,92 TL.

Saat ve Saat'in indirimli ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada
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