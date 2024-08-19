Üniversitede İlk Gün Ne Giyilir?

Üniversiteye ilk adımınızı atarken ne giyeceğiniz konusunda endişeleriniz mi var? Endişelenmeyin, sizin için şık ve tarzınızı yansıtacak kombinasyon önerileri derledik. İlk izlenimler önemlidir ve sizin için en uygun kıyafeti seçerken size yardımcı olmak için buradayız. Gelin bu şık parçalara beraber bakalım.👇🤗

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