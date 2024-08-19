Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Üniversitede İlk Gün Ne Giyilir?

etiket Üniversitede İlk Gün Ne Giyilir?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 11:09

Üniversiteye ilk adımınızı atarken ne giyeceğiniz konusunda endişeleriniz mi var? Endişelenmeyin, sizin için şık ve tarzınızı yansıtacak kombinasyon önerileri derledik. İlk izlenimler önemlidir ve sizin için en uygun kıyafeti seçerken size yardımcı olmak için buradayız. Gelin bu şık parçalara beraber bakalım.👇🤗

Bu içerik 19.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yüksek bel mini etekler ve gömlekler, okulun ilk günü için mükemmel bir tercih olabilir. Bu kombinasyon, zarif ve sofistike bir tarzı yansıtır.

Yüksek bel mini etekler ve gömlekler, okulun ilk günü için mükemmel bir tercih olabilir. Bu kombinasyon, zarif ve sofistike bir tarzı yansıtır.

Yüksek bel mini etekler, vücut hatlarınızı vurgular ve size daha uzun ve ince bir görünüm kazandırır. Gömlekler ise, her zaman klasik ve şık bir seçenektir. Eğer ilk izlenimlerin önemli olduğuna inanıyorsanız, bu kombinasyon tam size göre. 

Kombin önerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Uzun Etek ve Tişört Kombini

Uzun Etek ve Tişört Kombini

Uzun etek ve tişört birleşimi, doğru seçimlerle, okulun ilk günü size son derece şık bir görünüm kazandırabilir. Ancak burada önemli olan, kaliteli, birbiriyle uyumlu ve güncel moda trendlerini yansıtan parçaları seçmektir. Bu kombinasyonu spor bir tarzda oluşturmayı düşünüyorsanız, basic parçalarla birlikte şık bir spor ayakkabı tam da aradığınız şey olabilir. Bu, hem rahat hem de şık bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Kombin önerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Midi Boy Elbiseler

Midi Boy Elbiseler

Eğer okulun ilk günü için kurtarıcı bir parça arayışındaysanız, midi boy elbiseleri sizlere tavsiye ederiz. Bu yılın trendlerine uygun olarak, kiraz rengi bir çanta ile kombinasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.

Linkleri burada

Hepsiburada

Crop Gömlekler

Crop Gömlekler

Crop gömlekler, stilini göstermenin en iyi yollarından biridir. Bu yılın modasında çizgili gömlekler öne çıkıyor. Şık bir şortla kombinlediğinde, bu gömlekler sana hem rahatlık hem de şıklık sunar. Kendi tarzını yaratmak için çizgili crop gömlekleri tercih edebilirsin. 

Linki burada

Hepsiburada

Klasik ve zamansız bir kombinasyon önerisi ile karşınızdayım: jean pantolon ve deri ceket.

Klasik ve zamansız bir kombinasyon önerisi ile karşınızdayım: jean pantolon ve deri ceket.

Bu ikili, modanın hızla değişen trendlerine meydan okuyarak, her daim şıklığını ve popülerliğini koruyor.

Jean pantolonlar, rahatlıkları ve her türlü üst giysiyle kolayca kombinlenebilir olmaları sayesinde, herkesin gardırobunda mutlaka yer alıyor. 

Diğer yandan, deri ceketler ise asi ruhları ve şık görünümleri ile dikkat çekiyor. Siyah bir deri ceket, her türlü kıyafeti bir anda daha çekici ve havalı hale getirebilir. 

Linkleri burada

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

3 renk kuralıyla kombinler oluşturabilirsiniz.

3 renk kuralıyla kombinler oluşturabilirsiniz.

3 renk kuralı, şık ve zarif bir görünüm elde etmek için en önemli yollardan biridir. Bu kurala göre, bir kıyafet kombini oluştururken en fazla üç farklı rengin bir arada kullanılması önerilir. Bu renklerin birbiriyle uyumlu olması, genel görünümün daha dikkat çekici ve hoş olmasını sağlar.

Kombin önerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Leopar deseni kullan.

Leopar deseni kullan.

Bu yılın trendi olan leopar deseni, okulun ilk gününde iddialı bir görünüm elde etmeni sağlayabilir. Leopar deseninin en iyi tamamlayıcısı hiç şüphesiz ki siyah bir bluz olacaktır. Bu kombinasyonla, hem şık hem de havalı bir stil oluşturabilirsiniz.

Kombin önerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın