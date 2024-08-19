Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik , Giyim , Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? Philips Airfryer'den Logitech Mouse'ye 19 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Philips Airfryer'den Logitech Mouse'ye 19 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 13:03

19 Ağustos 2024 tarihinde, alışveriş severler için birçok fırsat var. Philips Airfryer'den Logitech Mouse'a kadar birçok ürün indirimde. Bu fırsatları kaçırmak istemeyenler için günün en iyi indirimlerini derledik. İşte bugünün fırsatlarından bazıları...

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 19.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Langton Yumuşak Deri Sırt Çantası

1. Langton Yumuşak Deri Sırt Çantası

1.092,42 TL yerine şimdi 521,86 TL.

Burada

Hepsiburada

2. JBL Partybox 110, Bluetooth Hoparlör, Siyah

2. JBL Partybox 110, Bluetooth Hoparlör, Siyah

16.889,83 TL yerine indirimle 16.077,07 TL.

Buraya tıktık

Hepsiburada

3. Philips HD9650/90 XXL Avance Collection Airfryer

3. Philips HD9650/90 XXL Avance Collection Airfryer

7.145,00 TL yerine Premium ile 4.949,00 TL.

Burada

Hepsiburada

4. Homend Royaltea 1709H Konuşan Çay Makinesi (Dokunmatik Baza)

4. Homend Royaltea 1709H Konuşan Çay Makinesi (Dokunmatik Baza)

2.399,00 TL yerine indirimle 2.099,00 TL.

Buraya tıktık

Hepsiburada

5. Waddell Örümcek Göz Desenli İlkokul Sırt Çantası ve Beslenme Çantası

5. Waddell Örümcek Göz Desenli İlkokul Sırt Çantası ve Beslenme Çantası

1.034,00 TL yerine 310 TL kazançla 723 TL'ye satın alabilirsiniz.

Burada

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. HONOR Pad 8 8GB 256GB Wifi 12" Mavi Tablet

6. HONOR Pad 8 8GB 256GB Wifi 12" Mavi Tablet

9.500,00 TL'den indirimle 7.899,00 TL'ye düşüyor.

Buraya tıktık

Hepsiburada

7. Camper Herren Runner Four K100226 Sneaker

7. Camper Herren Runner Four K100226 Sneaker

3.526,90 TL yerine şimdi  2.875,90 TL.

Buraya tıktık

Amazon

8. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 1.06 lt

8. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 1.06 lt

1.592,75 TL yerine şimdi 1.305,00TL.

Buraya tıklayın

Daha fazlası için buraya tıktık

Amazon

9. Calvin Klein Micro Mono Chain Ew Flap25 Kadın Çanta, Siyah, Tek Beden

9. Calvin Klein Micro Mono Chain Ew Flap25 Kadın Çanta, Siyah, Tek Beden

2.426,45 TL yerine şimdi 1.834,90 TL.

Buraya tıklayın

Amazon

10. Eastpak Day Pak'R S Sırt Çantası Soft Blue Standart

10. Eastpak Day Pak'R S Sırt Çantası Soft Blue Standart

1.479,00 TL yerine şimdi 1.192,90 TL.

Burada

Daha fazlası için buraya tıktık

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Logitech M350s Pebble Mouse 2

11. Logitech M350s Pebble Mouse 2

649,00 TL yerine şimdi 569,99 TL.

Burada

Amazon

12. Tommy Hilfiger Th City Mono Shoulder Bag Çanta Kadın

12. Tommy Hilfiger Th City Mono Shoulder Bag Çanta Kadın

3.674,25 TL yerine şimdi 2.478,90 TL.

Burada

Daha fazlası için buraya tıktık

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın