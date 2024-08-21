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Şok’a Gelen UFO ATH 20 Kanatsız Fan ve Hava Temizleyici Alınır mı?

etiket Şok’a Gelen UFO ATH 20 Kanatsız Fan ve Hava Temizleyici Alınır mı?

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 11:15

21 Ağustos 2024 tarihinde ŞOK'ta satışa sunulan UFO ATH 20 Kanatsız Fan ve Hava Temizleyici modeli özellikleri ve yorumları ile burada! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK Aktüel katalog listeleri yayınlandı. 21 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel kataloğunda satışa çıkan UFO ATH 20 Kanatsız Fan ve Hava Temizleyicinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. Özellikleri ve kullanıcı yorumları ile birlikte inceliyoruz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 21.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

21 Ağustos tarihindeki indirimleri ve aktüel kataloğu sizinle aşağıda paylaşmıştık. 👇🏻

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ŞOK fırsatları arasında yer alan UFO ATH 20 Kanatsız Fan ve Hava Temizleyici, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

ŞOK fırsatları arasında yer alan UFO ATH 20 Kanatsız Fan ve Hava Temizleyici, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

Evinizde hem serinletici hem de hava temizleyici bir çözüm arıyorsanız, UFO ATH 20 Kanatsız Fan ve Hava Temizleyici tam size göre. Bu şık ve modern tasarımlı cihaz, kanatsız fan teknolojisi ile güvenli ve sessiz bir serinlik sunarken, HEPA filtre sistemi sayesinde havadaki toz, polen ve diğer alerjenleri etkili bir şekilde temizler. Düşük enerji tüketimi ve kolay bakım özellikleri ile dikkat çeken bu cihaz, sağlıklı ve ferah bir ortam yaratmanıza yardımcı olur. Şimdi, bu çok yönlü ürünün teknik özelliklerini ve kullanıcı deneyimlerini yakından inceleyelim.

Kanatsız Fan Teknolojisi - Hava Temizleme Fonksiyonu

Kanatsız Fan Teknolojisi - Hava Temizleme Fonksiyonu

UFO ATH 20, kanatsız fan teknolojisiyle güvenli ve sessiz bir serinlik sağlar. Bu tasarım, fan yapraklarının neden olabileceği kazaları önlerken, çocuklar ve evcil hayvanlar için de güvenli bir kullanım sunar.

Sadece bir fan değil, aynı zamanda etkili bir hava temizleyici olan UFO ATH 20, havadaki toz, polen ve diğer alerjenleri filtreleyerek daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunar. Bu özellik, alerji hastaları için ideal bir çözüm sunar.

HEPA Filtre Teknolojisi - Sessiz Çalışma

HEPA Filtre Teknolojisi - Sessiz Çalışma

UFO ATH 20, HEPA filtre sistemi ile donatılmıştır. Bu filtre, havadaki ince partikülleri %99,97 oranında hapsederek, temiz ve taze bir hava sağlar. HEPA filtre, mikroplar ve virüsler gibi zararlı maddelere karşı da etkili koruma sunar.

Geleneksel fanlara göre çok daha sessiz çalışan bu cihaz, özellikle uyku sırasında veya çalışma alanlarında rahatsızlık vermeden serinlik sunar. Bu sessizlik, konforlu bir kullanım sağlar.

Estetik ve Modern Tasarım - Enerji Verimliliği

Estetik ve Modern Tasarım - Enerji Verimliliği

UFO ATH 20, şık ve modern tasarımıyla her türlü iç mekana kolayca uyum sağlar. Kanatsız yapısı ve minimal tasarımı, özellikle modern dekorasyonlarda estetik bir görünüm sunar.

Düşük enerji tüketimi ile dikkat çeken UFO ATH 20, yüksek performans sunarken enerji tasarrufu sağlar. Bu özellik, hem çevre dostu bir çözüm sunar hem de elektrik faturalarınızı düşürür.

Kolay Temizlik ve Bakım - Uzaktan Kumanda ile Kontrol

Kolay Temizlik ve Bakım - Uzaktan Kumanda ile Kontrol

Kanatsız tasarım, temizliği oldukça kolaylaştırır. Fan yaprakları olmadığından, toz ve kirin birikmesi minimum düzeyde kalır, bu da cihazın bakımını ve temizliğini hızlı ve pratik hale getirir.

Cihaz, uzaktan kumanda ile kolayca kontrol edilebilir. Farklı hız ve mod seçenekleriyle serinliği ve temizliği dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu özellik, özellikle büyük alanlarda konforlu bir kullanım sunar.

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Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

  • Motor Gücü: 35 Watt

  • Hava Temizleme Kapasitesi: 200 m³/saat

  • Filtrasyon: HEPA 11 Filtre

  • Ses Seviyesi: 30 dB

  • Hava Debisi: 5.5 m³/dakika

  • Kontrol: Uzaktan Kumanda ile kontrol edilebilir

  • Ağırlık: 3.5 kg

  • Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah

  • Boyutlar: 650 x 250 x 250 mm

  • Enerji Sınıfı: A sınıfı enerji verimliliği

  • Ek Özellikler: Kanatsız fan tasarımı, sessiz çalışma, 8 farklı hız ayarı, zamanlayıcı fonksiyonu

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Aradığınız hava temizleyicisinin UFO ATH 20 Kanatsız Fan ve Hava Temizleyic olduğuna ikna olduysanız, Hepsiburada güvencesi ile buradan satın alabilirsiniz.

'Bu fan ve hava temizleyiciye bayıldım! Hem serinlik hem de temiz hava sağlıyor. HEPA filtresi sayesinde alerji problemlerim azaldı. Sessiz çalışması da gerçekten harika, gece kullanırken hiç rahatsız etmiyor.'

'UFO ATH 20'yi aldıktan sonra evdeki hava kalitesi gerçekten fark edilir derecede iyileşti. Kanatsız tasarım sayesinde çocuklar için de çok güvenli. Enerji tasarruflu olması da bütçeme katkı sağladı, kesinlikle tavsiye ederim.'

'Modern ve şık tasarımıyla salonuma çok yakıştı. Ayrıca uzaktan kumanda ile kontrol etmek çok pratik. Sessiz çalışması ve etkili hava temizleme özelliği ile beklentilerimi fazlasıyla karşıladı.'

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