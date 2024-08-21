Şok’a Gelen UFO ATH 20 Kanatsız Fan ve Hava Temizleyici Alınır mı?
Şok’a Gelen UFO ATH 20 Kanatsız Fan ve Hava Temizleyici Alınır mı?
21 Ağustos 2024 tarihinde ŞOK'ta satışa sunulan UFO ATH 20 Kanatsız Fan ve Hava Temizleyici modeli özellikleri ve yorumları ile burada!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK Aktüel katalog listeleri yayınlandı. 21 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel kataloğunda satışa çıkan UFO ATH 20 Kanatsız Fan ve Hava Temizleyicinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. Özellikleri ve kullanıcı yorumları ile birlikte inceliyoruz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 21.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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ŞOK fırsatları arasında yer alan UFO ATH 20 Kanatsız Fan ve Hava Temizleyici, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.
Kanatsız Fan Teknolojisi - Hava Temizleme Fonksiyonu
HEPA Filtre Teknolojisi - Sessiz Çalışma
Estetik ve Modern Tasarım - Enerji Verimliliği
Kolay Temizlik ve Bakım - Uzaktan Kumanda ile Kontrol
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Teknik özellikleri ise şu şekilde:
Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻
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