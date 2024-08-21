Şok’a Gelen UFO ATH 20 Kanatsız Fan ve Hava Temizleyici Alınır mı?

21 Ağustos 2024 tarihinde ŞOK'ta satışa sunulan UFO ATH 20 Kanatsız Fan ve Hava Temizleyici modeli özellikleri ve yorumları ile burada!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK Aktüel katalog listeleri yayınlandı. 21 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel kataloğunda satışa çıkan UFO ATH 20 Kanatsız Fan ve Hava Temizleyicinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. Özellikleri ve kullanıcı yorumları ile birlikte inceliyoruz.

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Bu içerik 21.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.