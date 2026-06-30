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Sizin İçin Araştırdık: Hangi Kahvede Ne Kadar Kafein Var?

etiket Sizin İçin Araştırdık: Hangi Kahvede Ne Kadar Kafein Var?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 15:41
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'Sabah kahvemi içmeden adımı bile hatırlamıyorum.' diyenler, gün içinde bilgisayar başında birkaç bardak kahve devirenler ve 'Türk kahvesiz dedikodu asla dönmez.' diyenler tam olarak doğru yerdesiniz. 

Bugün, bize yataktan çıkmak için bir neden veren, toplantılarda uyanık tutan kahvenin derinliklerine iniyoruz.

Hangi kahvede ne kadar kafein var?

Gelin öğrenelim...

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Türk Kahvesi

Türk Kahvesi

  • Porsiyon: 1 Fincan (65 ml)

  • Kafein Miktarı: 60 - 65 mg

Geleneksel lezzetimiz, kırk yıl hatırın mucidi ve fal arkadaşımız! Onu öyle minicik fincanlarda gördüğün için masum sanıyorsan büyük yanılıyorsun. Mililitre başına vurduğunda aslında adeta bir dinamit! Kahve telvesiyle birlikte piştiği için aroması da kafeini de son derece yoğundur. Sohbeti uzatır, keyif verir ama akşam geç saatte içersen yatakta tavanı izletme potansiyeli oldukça yüksektir, bizden söylemesi.

Espresso

Espresso

  • Porsiyon: 1 Single Shot (30 ml)

  • Kafein Miktarı: 63 - 100 mg

İtalyanların bu 'tek dikişte biten' meşhur kahvesi, kafeinin en saf ve en agresif hallerinden biri. Sabah işe veya okula geç kaldığında, ya da o devasa sunum öncesi acil uyanman gerektiğinde shot'ı atıyorsun ve gözlerin anında faltaşı gibi açılıyor! İnanılmaz yoğun bir basınçla sadece saniyeler içinde demlendiği için, o küçücük sıvı tam bir enerji patlamasına dönüşüyor.

Filtre Kahve

Filtre Kahve

Porsiyon: 1 Büyük Kupa (200 ml)

Kafein Miktarı: 120 - 150 mg

Geldik listenin gizli şampiyonuna. Filtre kahve içerken su gibi akıp gittiği için ne kadar büyük bir güç tükettiğinizi fark etmiyorsunuz. Ancak acı gerçek şu: Bir kupa filtre kahve, neredeyse iki shot espressoya bedel. Çünkü bu arkadaş demlenirken suyla çok uzun süre baş başa kalıyor. Su, kahve çekirdeğindeki tüm kafeini adeta emiyor.

Cold Brew

Cold Brew

  • Porsiyon: 1 Büyük Bardak (240 ml)

  • Kafein Miktarı: 150 - 200 mg

Yaz aylarında bizi kendimize getiren, o buzlu, havalı kahvelerin tartışmasız kralı! Cold brew, kahve çekirdeklerinin soğuk suda tam 12 ile 24 saat arasında bekletilmesiyle yapılıyor. Düşünsenize, kahve suyun içinde neredeyse bir gün boyunca hapis kalıyor! Hal böyle olunca çekirdekte ne var ne yoksa, tüm kafein o suya geçiyor. İçimi yumuşak, asiditesi düşük diye kana kana içiyorsun ama dikkat et; farkında olmadan sisteme aşırı yüksek voltaj yükleyebilirsin!

Latte

Latte

  • Porsiyon: 1 Kupa (200 ml)

  • Kafein Miktarı: 60 - 100 mg

'Ben kahvenin o sert, acı tadını sevmiyorum, bol sütlü ve köpüklü olsun' diyenler buradasınız biliyoruz. Aslında bu bardakların içine sihirli bir şey yapılmıyor; tabana bir shot espresso koyulup üzeri sütle dolduruluyor. Yani aldığın kafein miktarı yine içerideki espressoya bağlı. Süt kafeini yok etmiyor, sadece mideni koruyor ve kafeinin kana karışma hızını biraz yavaşlatıyor.

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Hazır (Granül) Kahve

Hazır (Granül) Kahve

Porsiyon: 1 Kupa (200 ml)

Kafein Miktarı: 50 - 80 mg

Sıcak suyu koy, iki kez karıştır, işte bitti. Pratikliği tartışılmaz, kabul ediyoruz. Ancak bu kahveler fabrikada zaten bir kez demlenip sonra kurutulduğu için hem aromadan hem de kafeinden biraz kayıp veriyorlar. Sınav haftalarında ya da sabahlama seanslarında kupa kupa içilmesine rağmen, bir türlü o beklenen 'Büyük Uyanışı' yaşatamamasının sebebi tam olarak bu. Gerçek bir kafein canavarı arıyorsan, yanlış yerdesin.

Peki, bizim güvenli sınırımız ne?

Uzmanların söylediğine göre, sağlıklı bir yetişkinin vücudunun gün içinde tolere edebileceği maksimum kafein miktarı 400 mg'dir. Yani bu hesaba göre gün içinde sınırımız:

En fazla 3 kupa filtre kahve veya en fazla 6 fincan Türk kahvesi olmalıdır.

Eğer bu sınırların üzerine çıkarsanız; durduk yere gelen göz seğirmeleri, el titremeleri, durdurulamaz bir çene çalma isteği ve gece yatakta sağa sola dönmeli uykusuzluk seansları sizi bekler.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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