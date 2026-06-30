Sizin İçin Araştırdık: Hangi Kahvede Ne Kadar Kafein Var?
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'Sabah kahvemi içmeden adımı bile hatırlamıyorum.' diyenler, gün içinde bilgisayar başında birkaç bardak kahve devirenler ve 'Türk kahvesiz dedikodu asla dönmez.' diyenler tam olarak doğru yerdesiniz.
Bugün, bize yataktan çıkmak için bir neden veren, toplantılarda uyanık tutan kahvenin derinliklerine iniyoruz.
Hangi kahvede ne kadar kafein var?
Gelin öğrenelim...
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Türk Kahvesi
Espresso
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Cold Brew
Latte
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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