Sizin İçin Araştırdık: Hangi Kahvede Ne Kadar Kafein Var?

Porsiyon: 1 Kupa (200 ml)

Kafein Miktarı: 50 - 80 mg

Sıcak suyu koy, iki kez karıştır, işte bitti. Pratikliği tartışılmaz, kabul ediyoruz. Ancak bu kahveler fabrikada zaten bir kez demlenip sonra kurutulduğu için hem aromadan hem de kafeinden biraz kayıp veriyorlar. Sınav haftalarında ya da sabahlama seanslarında kupa kupa içilmesine rağmen, bir türlü o beklenen 'Büyük Uyanışı' yaşatamamasının sebebi tam olarak bu. Gerçek bir kafein canavarı arıyorsan, yanlış yerdesin.