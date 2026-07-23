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Sizin İçin Araştırdık! Bu Ayın En İyi Maximum Kart Kampanyaları

Sizin İçin Araştırdık! Bu Ayın En İyi Maximum Kart Kampanyaları

Kai Hiwatari
Kai Hiwatari - Onedio Editörü
23.07.2026 - 12:32
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En iyi kampanyaları arıyorsan doğru yerdesin! Maximum dünyasında yer alan güncel fırsatlarla günlük harcamalarınızı nasıl daha avantajlı hale getirebileceğinizi inceliyoruz.

Son Güncelleme: 7 Temmuz 2026

İş Bankası Maximum Kart, market alışverişlerinden giyime ve e-ticarete kadar geniş bir yelpazede sunduğu kampanyalarla harcamalarınızı yönetmenize destek oluyor. İşCep üzerinden kolayca katılabileceğiniz bu kampanyalar sayesinde, günlük ihtiyaçlarınızı karşılarken MaxiPuan kazanabilir ve anlaşmalı markalardaki taksit fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

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Peki bu ay Maximum Dünyası'nda Neler Var?

Peki bu ay Maximum Dünyası'nda Neler Var?

Gündelik İhtiyaçlarda Maximum Fırsatlar

Market alışverişleri evin en büyük gider kalemlerinden biri. İş Bankası Maximum Kart'ın market kampanyaları sayesinde, anlaşmalı süpermarket zincirlerinden yapacağınız belirli tutarlardaki alışverişlerde ekstra MaxiPuan kazanma şansınız bulunuyor. Biriktirdiğiniz bu puanları bir sonraki market alışverişinizde kasada doğrudan kullanabiliyorsunuz çünkü MaxiPuanlar hesabınıza tanımlandığında hemen harcamaya hazır hale geliyor.

Giyim ve Kozmetikte MaxiPuan Fırsatı!

'Ne giyeceğim ben?' sorununu kökten çözme zamanı geldi. Giyim ve kozmetik ihtiyacın varsa tam senlik bir kampanya var: 1 - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, kozmetik ve optik sektörlerinden yapacağın ikinci ve sonraki 3.000 TL ve üzeri her alışverişe 200 TL MaxiPuan kazanabilirsin. Toplamda 1.250 TL’ye varan MaxiPuan toplamak için tek yapman gereken alışverişe çıkmadan önce kampanyaya katılmak.

E-Ticaret ve Giyimde Taksit Kolaylığı

İnternetten alışveriş yapmayı sevenlerdenseniz, İş Bankası Maximum Kart'ın büyük e-ticaret pazar yerleri ile düzenlediği dönemsel kampanyalar ilginizi çekebilir. Giyim ve teknoloji gibi kategorilerde yapılan harcamalarda peşin fiyatına ilave taksit seçenekleri veya indirim fırsatları sunuluyor. Kampanyaların geçerli olduğu platformları takip ederek büyük alışverişlerinizi daha rahat planlayabilirsiniz.

Kimler İçin Uygun Değil?

Kimler İçin Uygun Değil?

Eğer kredi kartı kullanmayı tercih etmiyor, bütçenizi yalnızca banka kartı veya nakit üzerinden yönetmek istiyorsanız, Maximum Kart'ın sunduğu bu kampanya dünyası sizin harcama alışkanlıklarınıza uymayabilir. Ayrıca kampanya şartlarını okumak, uygulamalardan katılım tuşuna basmak ve tarihleri takip etmek istemeyenler için bu tür fırsatları kovalamak yorucu bir deneyim olabilir.

25.Yıla özel süprizler ve fırsatlar Maksimum’da!

25.Yıla özel süprizler ve fırsatlar Maksimum’da!

25.Yılında bol bol MaxiPuan Maximum’da!

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Kai Hiwatari
Kai Hiwatari
Onedio Editörü
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