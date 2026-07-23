Sizin İçin Araştırdık! Bu Ayın En İyi Maximum Kart Kampanyaları
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En iyi kampanyaları arıyorsan doğru yerdesin! Maximum dünyasında yer alan güncel fırsatlarla günlük harcamalarınızı nasıl daha avantajlı hale getirebileceğinizi inceliyoruz.
Son Güncelleme: 7 Temmuz 2026
İş Bankası Maximum Kart, market alışverişlerinden giyime ve e-ticarete kadar geniş bir yelpazede sunduğu kampanyalarla harcamalarınızı yönetmenize destek oluyor. İşCep üzerinden kolayca katılabileceğiniz bu kampanyalar sayesinde, günlük ihtiyaçlarınızı karşılarken MaxiPuan kazanabilir ve anlaşmalı markalardaki taksit fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.
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Peki bu ay Maximum Dünyası'nda Neler Var?
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