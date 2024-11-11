Sipariş Verdiği Balın Neredeyse Tamamı Döküldü! "Kimse Sorumluluk Almadı, Sesimizi Duyurun"

Trabzon'da 2500 TL'ye sipariş verdiği balın neredeyse tamamının dökülmüş olduğunu gören kadın büyük şok yaşadı. Gönderici firma ve kargo firmasının sorumluluk kabul etmediğini söyleyen kadın, 'Şişenin yarısı boş. Eminim benim gibi mağdurlar vardır. Sesimizi duyurun.' dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine gönderici firma ve kargo firmasına tepki geldi.