Çiftlerin Ortak Hesap Yapmaları Karşısında Döktüren Kadın Eleştirilerin Odağı Oldu: "Masrafları Erkek Ödemeli"

'Kadın evde oturur' ve 'Erkek masrafları karşılar' düşüncelerinin doğurduğu tartışmalar yıllardır peşimizi bırakmıyor. İşin garip yanı ise bu düşünceleri savunanların bir yandan da 'Kadın erkek eşittir' düşünceleriyle hepimizi bir ironi silsilesine sürüklüyor olmaları. Herkes istediğini düşünmekte özgür olsa da kimileri kendi doğrularının aksine ihtimal vermiyor. Hal böyle olunca da sosyal medyada kaçınılmaz son linç yağmuru oluyor.

Bir kadın, danışanının hikayesi üzerinden dile getirdikleriyle sosyal medyanın gündeminde. Savunduğu ise kadınların kendi paralarını yönetmeleri, erkeklerin ise tüm giderleri karşılaması. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?