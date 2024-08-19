Sınırları Zorlayan Oscar Ödüllü Performanslar: Efsanevi Oyunculuklarıyla Aklınızda Yer Edecek 11 Film

Anthony Hopkins zaten çok iyi bir oyuncu ama bu oyunculuğunu The Father filmiyle zirveye çıkarıyor. Demans hastası bir adamı canlandırdığı The Father filmiyle Hopkins, tabii ki Oscar kazanıyor. Karakterin zihinsel çöküşlerini ve duygusal derinliğini en iyi şekilde anlatıyor.

IMDb: 8.2