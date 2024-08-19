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Sınırları Zorlayan Oscar Ödüllü Performanslar: Efsanevi Oyunculuklarıyla Aklınızda Yer Edecek 11 Film

etiket Sınırları Zorlayan Oscar Ödüllü Performanslar: Efsanevi Oyunculuklarıyla Aklınızda Yer Edecek 11 Film

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 18:01

Oscar ödülü almış birçok film var. Bu filmlerde performanslarıyla herkesi kendine hayran bırakmış birçok oyuncu bulunuyor. Gelin oyuncuların performanslarıyla Oscar aldığı filmlere birlikte bakalım...

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1. The Pianist

1. The Pianist

Piyanist filmi herkesin beğenerek izlediği filmlerden. Bu filmdeki performansıyla  Adrien Brody hayranlıkla izlenmişti. Bu eşsiz performansla Oscar almayı da başardı elbette. 2. Dünya Savaşı sırasında hayatta kalmaya çalışan bir piyanistin anlatıldığı filmde Brody, bu filmdeki rolü için ciddi kilo vermiş.

IMDb: 8.5

2. Joker

2. Joker

Son zamanların en beğenilen performanlarından biri Joaquin Phoenix'in Joker performansı. En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünü alan Phoenix, karakterin yaşadıklarını ve dönüşümünü oldukça iyi şekilde canlandırdı. Karakterin psikolojik derinliğini çok etkili şekilde canlandırdığı için herkesin beğenisi topladı.

IMDb: 8.4

3. The Father

3. The Father

Anthony Hopkins zaten çok iyi bir oyuncu ama bu oyunculuğunu The Father filmiyle zirveye çıkarıyor. Demans hastası bir adamı canlandırdığı The Father filmiyle Hopkins, tabii ki Oscar kazanıyor. Karakterin zihinsel çöküşlerini ve duygusal derinliğini en iyi şekilde anlatıyor.

IMDb: 8.2

4. Room

4. Room

Brie Larson'un eşsiz bir performans sergilediği Room filmi ile Oscar kazanmasına şaşırmamak lazım. Kaçırılıp bir odada tutulan bir kızın hikayesinin anlatıldığı Room filminde Larson, karakterin yaşadığı tramvayı ve çocuğuyla ilişkilerini çok iyi yansıtmış ve Oscar'ı kazanmış.

IMDb: 8.1

5. Black Swan

5. Black Swan

Natalie Portman, performansıyla herkesi kendine hayran bıraktığı Black Swan filmi ile Oscar aldı elbette. Bir balerinin psikolojik çöküşünü anlattığı film için Natalie Portman, yoğun bir dans eğitimi almış. Hem dans performansı hem karakterin psikolojik yönünü anlattığı oyuncu performansıyla Portman, Black Swan filmiyle çok iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor.

IMDb: 8.0

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6. La La Land

6. La La Land

La La Land filminde Emma Stone'un performansına hepimiz hayran olduk tabii. Bir oyuncuyu canlandırdığı filmiyle Stone Oscar'ı hak etti. Karakterin oyuncu olabilmek için yaptıklarını ve sanat aşkını izlerken Stone hepimizi yeri geldi güldürdü yeri geldi hüzünlendirdi. 

IMDb: 8.0

7. The Whale

7. The Whale

Obez bir adamı canlandırdığı performansıyla Brendan Fraser, En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı. Bu Oscar'ı kazanmasına şaşırmamak gerek. Karakterin yaşadıklarını, içsel çatışmalarını ve duygusal derinliğini en iyi şekilde beyaz perdeye yansıtan oyuncunun performansı ödülleri hak ediyor elbette!

IMDb: 7.6

8. Still Alice

8. Still Alice

Julianne Moore'un oynadığı filmde, Moore Alzheimer hastası bir kadını canlandırıyor. Dilbilim profesörü olan Alice'e Alzheimer teşhisi konuluyor. Bu hastalık sürecini çok iyi şekilde canlandıran Moore, bu performansıyla Oscar almaya hak kazandı. 

IMDb: 7.5

9. Judas and the Black Messiah

9. Judas and the Black Messiah

Son zamanlarda yükselen oyunculuk kariyeriyle herkesin dikkatle izlediği Daniel Kaluuya'nın Judas and the Black Messiah filmindeki performansı da Oscar aldı elbette. Fred Hampton rolüyle herkesin hayran olduğu bir performans sergiledi. Bu rolü en iyi şekilde oynayarak En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı.

IMDb: 7.4

10. Nomadland

10. Nomadland

Ekonomik kriz sonrası Amerika'da modern bir göçebe olarak yaşayan Fern karakterine can veren Frances McDormand, Oscar'ını bu rolle kazandı. Karakterin yalnızlığını ve mücadelesini anlatan McDormand'ın performansı çok beğenilen performanslar arasında yerini anladı.

IMDb: 7.3

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11. Judy

11. Judy

Renée Zellweger'ın oyuncu Judy Garland'ın canlandırdığı Judy filmiyle Oscar'lık bir performans sergilediğini biliyoruz. Bu performans elbette Oscar kazandı. Bu filmde Zellweger, Judy Garland'ın yaşadığı zorlukları ve sahne performanslarını en iyi şekilde sinemaya aktarmış.

IMDb: 6.8

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