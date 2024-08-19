Sınırları Zorlayan Oscar Ödüllü Performanslar: Efsanevi Oyunculuklarıyla Aklınızda Yer Edecek 11 Film
Sınırları Zorlayan Oscar Ödüllü Performanslar: Efsanevi Oyunculuklarıyla Aklınızda Yer Edecek 11 Film
Oscar ödülü almış birçok film var. Bu filmlerde performanslarıyla herkesi kendine hayran bırakmış birçok oyuncu bulunuyor. Gelin oyuncuların performanslarıyla Oscar aldığı filmlere birlikte bakalım...
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1. The Pianist
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2. Joker
3. The Father
4. Room
5. Black Swan
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6. La La Land
7. The Whale
8. Still Alice
9. Judas and the Black Messiah
10. Nomadland
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