Şimdiden Yaz Tatilini Bekleyen Çocukların Bildiği 11 Durum

Bazı çocuklar yaz tatiline takvimden önce geçer. Öğretmenler derste ödevlerle ilgili bir şeyler anlatır ama herkesin aklı yazın ne yapacağındadır. Çünkü yazın sabah uykusu çekilir, dondurmalar yenir, şıpıdık şıpıdık terliklerle denize girilir ve daha nice şey yapılır. Eğer sen de yaz tatilini şimiden bekliyorsan bu maddeler sana çok tanıdık gelecek!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.