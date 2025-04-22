Şimdiden Yaz Tatilini Bekleyen Çocukların Bildiği 11 Durum
Bazı çocuklar yaz tatiline takvimden önce geçer. Öğretmenler derste ödevlerle ilgili bir şeyler anlatır ama herkesin aklı yazın ne yapacağındadır. Çünkü yazın sabah uykusu çekilir, dondurmalar yenir, şıpıdık şıpıdık terliklerle denize girilir ve daha nice şey yapılır. Eğer sen de yaz tatilini şimiden bekliyorsan bu maddeler sana çok tanıdık gelecek!
Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.
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1. Parmak hesabıyla gün sayma alışkanlığı başlar.
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2. Ödev yaparken dikkat dağınıklığı yaşanır.
3. Bakkal amcaya neredeyse her gün "Dondurma geldi miiiii?" diye muhakkak sorulur.
4. Güneş görür görmez tatil moduna geçme hevesi iki kat artar!
5. Sınıf öğretmeni "Yazın da ders çalışmayı unutmuyoruz" dediğide herkesin yüzü hemen buruşur.
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6. Ayakta spor ayakkabı olur ama kafada her zaman terlik giyme düşüncesi vardır.
7. Sıra arkadaşımıza "Bu yaz ne yapacaksın?" soruları yönlendirmeden duramayız.
8. Dolaptaki yazlıklarla göz teması kurulur.
9. Evde artık tatilde nereye gidileceği konusunun açılması dört gözle beklenir.
10. Okulun bahçesinde daha çok zaman geçirmek isteriz çünkü sınıflar artık biraz sıkıcı olmaya başlamıştır!
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11. Cumartesi günleri bile zevkle geçirilir.
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Adım Ali Rüzgar ama ben daha çok Rüzgar'ı kullanıyorum. 15 yaşındayım. Bilgisayar oyunlarını ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum.
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