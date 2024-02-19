Sıcak Sahneye Soğuk Duş! Senden Önce Dizisinin İzleyenlere Şok Yaşatan Sauna Sahnesi Çok Konuşuldu

Diziyi sosyal medya platformlarında yorumlayanlar, tüm düğümlerin çözüleceği adresin ‘sauna’ olduğuna dikkat çekerken bu iki ismin aslında dolandırıcı olduğu iddia etti.

Sahra’nın Merve’ye söylediği, “Artık oyun bitti!” ve “Aşk bize göre değil minik kelebeğim” sözleri ise diziye dair heyecanı ikiye katladı. Yine Sahra’nın, “Her şeyi planladık. Tek tek konuştuk. Sen de kabul ettin. Bu şekilde anlaşmamıştık.” diye Merve’ye yüklenmesi izleyenlerde soğuk duş etkisi yaptı. Diziyi yorumlayan sosyal medya kullanıcıları, Merve ve Sahra’nın aslında dolandırıcı olduğunu ve ağına düşürdükleri iş adamlarının mal varlıklarına çöken bir suç şebekesi olduğunu iddia etti.