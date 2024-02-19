Sıcak Sahneye Soğuk Duş! Senden Önce Dizisinin İzleyenlere Şok Yaşatan Sauna Sahnesi Çok Konuşuldu
Başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın paylaştığı Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce’nin senaryosu tartışma konusu oldu.
Zengin bir adamı paylaşamayan iki kadının odağında ilerleyen dizide sanılanın aksine Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’nın canlandırdığı karakterlerin birer suçlu olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcı iki kadının, Alp Navruz’un canlandırdığı iş insanı Hakan Dağıstan’a tuzak kurdukları anlaşıldı.
Kanal D’nin yeni dizisi 13 Şubat Salı akşamı yayın hayatına başladı. D Media imzalı Senden Önce’nin ilk bölümü büyük ses getirdi. İlk bölümün sonlarına doğru heyecanın yükseldiği ve izleyenlerin şok üstüne şok yaşadığı “sauna sahnesi” ise hafta boyunca sosyal medyada ve çeşitli platformlarda çok tartışıldı.
Sauna sahnesinde, Merve ve Sahra’nın önceden planladıkları bir oyun ile Hakan’ı nasıl tuzağa düşürdükleri gözler önüne serildi.