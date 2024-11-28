Seyyar Satıcının Mutluluğu Yüzünden Okundu: "Elinden Gelenin En İyisini Yapıyorsun"

Muş'ta seyyar satıcılık yapan esnaf, müşteriden gelen 'Son zamanlarda kimse söylememiş olabilir ama elinden gelenin en iyisini yapıyorsun.” notuyla büyük mutluluk yaşadı. Notu okuduktan sonra etrafına gülücükler saçan esnafın görüntüleri izleyenlerin yüzlerinde gülümseme bıraktı. Videoya yorum yapan vatandaşlar 'İnsanları mutlu etmek bu kadar kolay.' dedi.
Kaynak: Furkan Ünal
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Muş'ta bardak waffle satarak geçimini sağlayan esnaf, müşteriden gelen "Son zamanlarda kimse söylememiş olabilir ama elinden gelenin en iyisini yapıyorsun.” notuyla büyük mutluluk yaşadı.
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Notu okuduktan sonra etrafa gülücükler saçan esnafın görüntülerini izleyenler "Mutlu etmek bu kadar kolay" yorumlarında bulundu.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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