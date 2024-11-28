Kediler Bile Tedirgin Oldu: Sakin Sakin Kedileriyle Oynarken Gelen Soruyla Şaşkına Döndü

Kedileriyle birlikte top getirme oyunu oynayan sosyal medya kullanıcısının annesinin sorusuyla birlikte şok olduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Kedilerin tedirgin bakışları arasında odaya giren anne, kızına 'Ne zaman evleneceksin, herkes evlendi bir sen kaldın.' dedi. Soru karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan genç kadın, 'Anne benim çocuklarım var ne evliliği. Video çektiğimi nereden biliyorsun, gitsene.' diyerek güldü.