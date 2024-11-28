Kediler Bile Tedirgin Oldu: Sakin Sakin Kedileriyle Oynarken Gelen Soruyla Şaşkına Döndü

Kedileriyle birlikte top getirme oyunu oynayan sosyal medya kullanıcısının annesinin sorusuyla birlikte şok olduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Kedilerin tedirgin bakışları arasında odaya giren anne, kızına 'Ne zaman evleneceksin, herkes evlendi bir sen kaldın.' dedi. Soru karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan genç kadın, 'Anne benim çocuklarım var ne evliliği. Video çektiğimi nereden biliyorsun, gitsene.' diyerek güldü.
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Kedileriyle birlikte top getirme oyunu oynayan sosyal medya kullanıcısı genç kadının, annesinin sorusuyla birlikte şok olduğu anlar gündem oldu.
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Kedilerin şaşkın bakışları arasında odaya giren anne "Ne zaman evleneceksin, herkes evlendi bir sen kaldın." dedi. Annesinin sorusu karşısında şaşkına dönen genç kadının tepkisi güldürdü.
İşte o anlar; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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