Küçük Yaşta Babasını Kaybeden Adam, Çocuklarından Aldığı Hediye Sonrası Gözyaşlarını Tutamadı

TikTok'ta küçük yaşta babasını kaybeden eşinin duygusal anlarını paylaşan 'hazalbasri' isimli kullanıcı sosyal medyada gündem oldu. 2 çocuğunun hazırlattığı tablo hediyesi karşısında duygularına hakim olamayan adam ağladı. O anları sosyal medyada paylaşan kadın, 'Küçük yaşta babasını kaybettiği için baba sevgisini tatmasa da çocuklarımıza çok güzel baba oldu. Babamıza vereceğimiz en anlamlı hediye buydu.' notunu düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küçük yaşta babasını kaybeden adamın, çocuklarından aldığı hediye sonrası göz yaşlarına hakim olmadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan kadın, "Küçük yaşta babasını kaybettiği için baba sevgisini tatmasa da çocuklarımıza çok güzel baba oldu. Babamıza vereceğimiz en anlamlı hediye buydu." notunu düştü.
İşte o görüntüler; 🎥
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın