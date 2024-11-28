"Ben Kızımı Vermem" Diyen Babanın Performansı Şaşkına Çevirdi: Nişan Töreninde Damatla Birlikte Dans Etti

'Ben kızımı vermem' diyen babanın, kızının nişan töreninde 'Satisfaction' şarkısı eşliğinde dans ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri TikTok hesabından paylaşan genç kadın videoya, ''Ben kızımı veremem' diyen babamın promiller yükselince damatla şok görüntüleri.' notunu düştü. Babanın dans şovu izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'upsy0daisy' adıyla paylaşım yapan genç kadın, "'Ben kızımı vermem' diyen babasının nişan töreninde damatla birlikte dans ettiği anları paylaştı.
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Birlikte doyasıya eğlenen damat ve babanın görüntüleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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