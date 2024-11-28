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Aczimendi Şeyhi Müslüm Gündüz Devrim Kanunları'nı Protesto Etti: "Buranın Adamını İngiliz Yapamazsınız"

Aczimendi Şeyhi Müslüm Gündüz Devrim Kanunları'nı Protesto Etti: "Buranın Adamını İngiliz Yapamazsınız"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
28.11.2024 - 10:18

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1997 yılında Fadime Şahin isimli bir kadınla basılma görüntüsü ülkenin gündemine oturan Aczimendi şeyhi Müslüm Gündüz,  sarıklı ve sopalı tarikat üyeleriyle birlikte Üsküdar Meydanı'nda toplanarak Cumhuriyet'in Devrim Kanunları'nı protesto etti. Devrimler sonrası camilerin yasaklandığını söyleyen Gündüz, 'İstediler ki Anadolu'daki yağız, esmer, kara gözlü adam; mavi gözlü, beyaz tenli bir İngiliz olsun. Siz buranın adamını İngiliz yapamazsınız.' dedi.

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1997 yılında Aczimendi'lere yapılan operasyonda Fadime Şahin isimli kadınla basılan şeyh Müslüm Gündüz, Üsküdar Meydanı'nda Cumhuriyet'in Devrim Kanunları'nı eleştirdi.

1997 yılında Aczimendi'lere yapılan operasyonda Fadime Şahin isimli kadınla basılan şeyh Müslüm Gündüz, Üsküdar Meydanı'nda Cumhuriyet'in Devrim Kanunları'nı eleştirdi.

Cumhuriyet öncesi insanların birbirini kucakladığını söyleyen Gündüz, devrimler sonrası camilerin yasaklandığını iddia etti. Bu durumu kabul etmediklerini söyleyen Gündüz ve Aczimendi tarikatı üyeleri "İstediler ki Anadolu'daki yağız, esmer, kara gözlü adam; mavi gözlü, beyaz tenli bir İngiliz olsun. Siz buranın adamını İngiliz yapamazsınız." dedi.

Cumhuriyet öncesi insanların birbirini kucakladığını söyleyen Gündüz, devrimler sonrası camilerin yasaklandığını iddia etti. Bu durumu kabul etmediklerini söyleyen Gündüz ve Aczimendi tarikatı üyeleri "İstediler ki Anadolu'daki yağız, esmer, kara gözlü adam; mavi gözlü, beyaz tenli bir İngiliz olsun. Siz buranın adamını İngiliz yapamazsınız." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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