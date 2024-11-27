Arabası Çöplüğe Dönüşen Araç Sahibinin Dramı İzleyenleri Güldürdü

Arabanızın herhangi bir yerinde arkadaşlarınızın bıraktığı eşyalara hiç rastlamış mıydınız? Eğer bir arabanız varsa bu senaryo size oldukça tanıdık gelebilir. Bagajda başka arkadaşınızın, torpidoda başka arkadaşınızın eşyası olabilir. Sosyal medyada içerikler üreten Mehmet Kahraman da bu konuyu ele alan bir paylaşım yaptı. Kahraman'ın ''Arabası çöplüğe dönen adamın dramı'' notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı. Bazıları ''Bu benim arabam'' yorumunda bulunarak tespitin ne kadar yerinde olduğunu vurguladı.