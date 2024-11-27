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Arabası Çöplüğe Dönüşen Araç Sahibinin Dramı İzleyenleri Güldürdü

Arabası Çöplüğe Dönüşen Araç Sahibinin Dramı İzleyenleri Güldürdü

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 23:33

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Arabanızın herhangi bir yerinde arkadaşlarınızın bıraktığı eşyalara hiç rastlamış mıydınız? Eğer bir arabanız varsa bu senaryo size oldukça tanıdık gelebilir. Bagajda başka arkadaşınızın, torpidoda başka arkadaşınızın eşyası olabilir. Sosyal medyada içerikler üreten Mehmet Kahraman da bu konuyu ele alan bir paylaşım yaptı. Kahraman'ın ''Arabası çöplüğe dönen adamın dramı'' notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı. Bazıları ''Bu benim arabam'' yorumunda bulunarak tespitin ne kadar yerinde olduğunu vurguladı.

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@mehmetkaramanm kullanıcı adıyla Instagram hesabında içerikler üreten Mehmet Karaman, son paylaşımıyla yine beğenileri topladı.

@mehmetkaramanm kullanıcı adıyla Instagram hesabında içerikler üreten Mehmet Karaman, son paylaşımıyla yine beğenileri topladı.

Bu videosunda, arkadaşlarının bıraktığı eşyalar yüzünden arabası çöplüğe dönüşen araç sahibinin dramını ele aldı.

Bu videosunda, arkadaşlarının bıraktığı eşyalar yüzünden arabası çöplüğe dönüşen araç sahibinin dramını ele aldı.

O paylaşımı buradan izleyebilirsiniz👇

Mehmet Kahraman'ın paylaşımına sosyal medyadan yorumlar gecikmedi👇

Mehmet Kahraman'ın paylaşımına sosyal medyadan yorumlar gecikmedi👇

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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