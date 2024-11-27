Fiyatlardan Yakınan Genç Çift Neden Cafe Yerine Arabada Buluştuklarını Anlattı

Şanslı azınlık mensuplarından değilseniz ülkenin ekonomik durumu bir yuva kurmak için oldukça zor. Özellikle evlilik arefesindeki çiftler kara kara masrafları ve eşya fiyatlarını düşünüyor. Evlilik aşamasında olan bir çift ise neden cafede değil de arabada buluştuklarını böyle anlattı.
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Videoyu çeken kişinin şu sözleri öne çıktı;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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