Ruşen Çakır 40 Yıllık Meslek Hayatındaki En Büyük İsteğini Açıkladı: "Öcalan'la Röportaj Yapmak İsterdim"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrıları sonrası başlayan DEM Parti ile görüşme çalışmaları sürerken, gazeteci Ruşen Çakır, 40 yıllık meslek hayatı boyunca en çok istediği şeyin Öcalan'la röportaj yapmak olduğunu söyledi. Medyascope ekranlarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı konuk eden Çakır, 'Gazetecilikte mayıs ayında 40. yılıma basacağım. Abdullah Öcalan, hayatta en çok röportaj yapmak istediğim kişi. Belki siz gittikten sonra bize de böyle bir şans verirler' dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz haftalarda gündeme getirdiği Abdullah Öcalan'a umut hakkı ve DEM Parti ile görüşme çağrısı sonrası başlayan süreç sürerken duayen gazeteci Ruşen Çakır'dan da bir talep geldi.
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Medyascope ekranlarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı konuk eden Çakır, "Gazetecilikte mayıs ayında 40. yılıma basacağım. Abdullah Öcalan, hayatta en çok röportaj yapmak istediğim kişi. Belki siz gittikten sonra bize de böyle bir şans verirler" dedi.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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