Ruşen Çakır 40 Yıllık Meslek Hayatındaki En Büyük İsteğini Açıkladı: "Öcalan'la Röportaj Yapmak İsterdim"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrıları sonrası başlayan DEM Parti ile görüşme çalışmaları sürerken, gazeteci Ruşen Çakır, 40 yıllık meslek hayatı boyunca en çok istediği şeyin Öcalan'la röportaj yapmak olduğunu söyledi. Medyascope ekranlarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı konuk eden Çakır, 'Gazetecilikte mayıs ayında 40. yılıma basacağım. Abdullah Öcalan, hayatta en çok röportaj yapmak istediğim kişi. Belki siz gittikten sonra bize de böyle bir şans verirler' dedi.