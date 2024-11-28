Sergen Yalçın'dan Kulüp Yöneticilerine Sert Sözler: "Futbol Sizin İşiniz Değil, Gidin İnşaat Yapın"

Katıldığı futbol programında, futbol kulübü başkanlarıyla ilgili sert ifadeler kullan Sergen Yalçın sosyal medyada gündem oldu. Futbol kulübü yönetmenin çok zor bir iş olduğunu söyleyen Yalçın, 'Bankacı mı olacaksınız, CEO musunuz... Gidin kendi işinizi yapın. Futbol sizin işiniz değil, yapamazsınız bu işi. Çünkü bilmiyorsunuz. Git inşaat yap!' dedi.
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Kafa Sports ekranlarında Candaş Tolga Işık ve Ceyla Büyükuzun'un konuğu olan Sergen Yalçın, futbol kulübü yöneticileriyle ilgili sert ifadeler kullandı.
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Kulüp yönetmenin zor bir iş olduğunu söyleyen Yalçın, "Bankacı mı olacaksınız, CEO musunuz... Gidin kendi işinizi yapın. Futbol sizin işiniz değil, yapamazsınız bu işi. Çünkü bilmiyorsunuz. Git inşaat yap!" dedi.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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