Sergen Yalçın'dan Kulüp Yöneticilerine Sert Sözler: "Futbol Sizin İşiniz Değil, Gidin İnşaat Yapın"

Katıldığı futbol programında, futbol kulübü başkanlarıyla ilgili sert ifadeler kullan Sergen Yalçın sosyal medyada gündem oldu. Futbol kulübü yönetmenin çok zor bir iş olduğunu söyleyen Yalçın, 'Bankacı mı olacaksınız, CEO musunuz... Gidin kendi işinizi yapın. Futbol sizin işiniz değil, yapamazsınız bu işi. Çünkü bilmiyorsunuz. Git inşaat yap!' dedi.