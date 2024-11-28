Kadınların 'Renk Temalı Parti' Etkinliği Gündem Oldu: Giydikleri Kıyafetin Renginde Yiyecek Aldılar

Son zamanlarda sosyal medyada sıkça değişen akımlara bir yenisi daha eklendi. Giydiğin kıyafete göre yiyecek içecekleri aldığın 'Renk temalı parti' akımını gerçekleştiren kadınların çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Mavi, yeşil, sarı, siyah, kırmızı ve turuncu renkli kıyafetleri giyen kadınlar, aldıkları yiyeceklerle renkli görüntüler ortaya çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda özellikle sosyal medya platformu TikTok'ta gündem olan 'Renk temalı parti' etkinliğini yapan kadınların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rengarenk kıyafetleri ve yiyecekleriyle kameralara poz veren kadınlar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
İşte o video; 🎥
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın