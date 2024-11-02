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Şeyma Subaşı Okullu Oldu, Berrak Tüzünataç Slayledi: 2 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Şeyma Subaşı Okullu Oldu, Berrak Tüzünataç Slayledi: 2 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.11.2024 - 00:36

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hande Erçel yeni tatlar denediği anları derlediği bir paylaşımda bulundu.

Hande Erçel yeni tatlar denediği anları derlediği bir paylaşımda bulundu.

Gamze Erçel yeni yaptırdığı tırnaklarını pek bir beğendi.

Gamze Erçel yeni yaptırdığı tırnaklarını pek bir beğendi.

Şeyma Subaşı, yeni iş birliğinde okullu kız imajı çizdi.

Şeyma Subaşı, yeni iş birliğinde okullu kız imajı çizdi.

Berrak Tüzünataç, doğum gününde slay'ledi.

Berrak Tüzünataç, doğum gününde slay'ledi.

Nazlı Sabancı, Arzu Alara'sıyla keyif çattı.

Nazlı Sabancı, Arzu Alara'sıyla keyif çattı.
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Serenay Sarıkaya, Mavi için verdiği pozlardan bir demet paylaştı.

Serenay Sarıkaya, Mavi için verdiği pozlardan bir demet paylaştı.

Çağla Şıkel, oğullarıyla kaliteli bir cumartesi geçirdi.

Çağla Şıkel, oğullarıyla kaliteli bir cumartesi geçirdi.

Ezgi Mola, yeni evi için "hayırlı olsun" aşuresi pişirdi.

Ezgi Mola, yeni evi için "hayırlı olsun" aşuresi pişirdi.

Danla Bilic, atıyla ilgilenmeyi ihmal etmedi.

Danla Bilic, atıyla ilgilenmeyi ihmal etmedi.

Özge Özpirinçci, eski dostuyla hasret giderdi.

Özge Özpirinçci, eski dostuyla hasret giderdi.
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