Şeyma Subaşı Okullu Oldu, Berrak Tüzünataç Slayledi: 2 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Şeyma Subaşı Okullu Oldu, Berrak Tüzünataç Slayledi: 2 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel yeni tatlar denediği anları derlediği bir paylaşımda bulundu.
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Gamze Erçel yeni yaptırdığı tırnaklarını pek bir beğendi.
Şeyma Subaşı, yeni iş birliğinde okullu kız imajı çizdi.
Berrak Tüzünataç, doğum gününde slay'ledi.
Nazlı Sabancı, Arzu Alara'sıyla keyif çattı.
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Serenay Sarıkaya, Mavi için verdiği pozlardan bir demet paylaştı.
Çağla Şıkel, oğullarıyla kaliteli bir cumartesi geçirdi.
Ezgi Mola, yeni evi için "hayırlı olsun" aşuresi pişirdi.
Danla Bilic, atıyla ilgilenmeyi ihmal etmedi.
Özge Özpirinçci, eski dostuyla hasret giderdi.
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