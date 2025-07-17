Sevdiğin Platformlara Göre İnternet Kimliğini Ortaya Çıkarıyoruz!
Instagram'da story mi atarsın, X’te flood mu yaparsın? YouTube’da saatler mi geçirirsin yoksa Reddit’te mi kaybolursun? Dijital dünyada hepimizin bir tarzı, bir tavrı var. Kimi estetik kaygılarla paylaşım yaparken, kimi gündemi yorumlamadan duramıyor. Peki sen internette nasıl bir karakter sergiliyorsun? Paylaştığın içerikler, takıldığın platformlar ve favori uygulamaların aslında senin dijital kimliğini ele veriyor olabilir!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Yaşın lütfen...
3. En çok ne tür içerik tüketmeyi seversin?
4. Telefon ekran sürenin zirvesinde olan uygulama hangisi?
5. Story atarken en çok neye dikkat edersin?
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6. Gün içinde hangi zaman diliminde sosyal medyada daha aktif olursun?
7. Telefonunun şarjı gün içinde seni ne kadar idare eder?
8. Kulaklığı taktıysan bunlardan hangisini açıyorsun demektir?
Senin internet kimliğin estetiğin ve güzelliğin temelleri üzerine kurulmuş!
Gündem ve güncellik mi? İşte bu tam senin internet profilin!
Sen grubun hiç susmayan sosyal kelebeğisin!
Senin internet profilin tam bir video tutkunu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Çalıştığım projelerde sürdürülebilir tasarım özelinde deneyim edinme fırsatı buldum. Bu süreçte sürdürülebilir malzemeler üzerine çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri üretmeye başladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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