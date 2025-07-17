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Sevdiğin Platformlara Göre İnternet Kimliğini Ortaya Çıkarıyoruz!

etiket Sevdiğin Platformlara Göre İnternet Kimliğini Ortaya Çıkarıyoruz!

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
17.07.2025 - 19:32

Instagram'da story mi atarsın, X’te flood mu yaparsın? YouTube’da saatler mi geçirirsin yoksa Reddit’te mi kaybolursun? Dijital dünyada hepimizin bir tarzı, bir tavrı var. Kimi estetik kaygılarla paylaşım yaparken, kimi gündemi yorumlamadan duramıyor. Peki sen internette nasıl bir karakter sergiliyorsun? Paylaştığın içerikler, takıldığın platformlar ve favori uygulamaların aslında senin dijital kimliğini ele veriyor olabilir!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Yaşın lütfen...

3. En çok ne tür içerik tüketmeyi seversin?

4. Telefon ekran sürenin zirvesinde olan uygulama hangisi?

5. Story atarken en çok neye dikkat edersin?

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6. Gün içinde hangi zaman diliminde sosyal medyada daha aktif olursun?

7. Telefonunun şarjı gün içinde seni ne kadar idare eder?

8. Kulaklığı taktıysan bunlardan hangisini açıyorsun demektir?

Senin internet kimliğin estetiğin ve güzelliğin temelleri üzerine kurulmuş!

Senin internet kimliğin tamamen görsellik, uyum ve pozitif enerji üzerine kurulu. Instagram senin ana yuvan gibi. Filtreler, tatlı story'ler, ilham veren postlar... Estetik senin için sadece bir tarz değil, bir yaşam biçimi. Zaman çizelgen bile bir Pinterest panosu gibi görünüyor. Her paylaşımında estetikle huzuru aynı anda yansıtabiliyorsun.

Gündem ve güncellik mi? İşte bu tam senin internet profilin!

Sen internette tam bir haber trafiği takipçisi, yorum ustasısın. X senin oyun alanın. Her olayı anında yorumluyor, düşündüğünü cesurca söylüyorsun. Mizah damarını da eksik etmiyorsun. Dijital kimliğin hızlı, akıllı ve tartışmaya açık biri olduğunun sinyalini veriyor! Dijital dünyada en çok konuşulanları ilk senden duymamız tesadüf değil.

Sen grubun hiç susmayan sosyal kelebeğisin!

Senin internet kimliğin, hiç durmadan mesaj atan, sohbetin kalbinde yer alan ve iletişimi hayatının merkezine koyan biri olduğunu gösteriyor. Dijital dünyanın en enerjik muhabbetçisi olarak arkadaşlarınla aranda kurduğun samimi bağlar senin en büyük gücün. Her zaman bir sohbet başlatır, konuları canlı tutar ve etkileşimin keyfini çıkarırsın!

Senin internet profilin tam bir video tutkunu!

Senin internet kimliğin video içerikler üzerine kurulu. Yeni bir video yüklendiğinde ya da dizinin yeni bölümü çıktığında muhtemelen sen çoktan izlemiş olursun! Bulduğun her boşlukta bir şeyler izlemek tam da sana göre. Eğlenmek, öğrenmek ve dinlenmek için ekran karşısında olmayı seviyorsun. Bu senin için hem dinlenme hem de keşif anlamına geliyor.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Çalıştığım projelerde sürdürülebilir tasarım özelinde deneyim edinme fırsatı buldum. Bu süreçte sürdürülebilir malzemeler üzerine çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri üretmeye başladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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