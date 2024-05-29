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Serenay Sarıkaya'nın Yeni Dizisindeki Kıyafetleri ve Son Dönemde Giydiklerine Benzeyen Kıyafetler

etiket Serenay Sarıkaya'nın Yeni Dizisindeki Kıyafetleri ve Son Dönemde Giydiklerine Benzeyen Kıyafetler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 10:01

Son zamanlarda ekranlarda gördüğümüz ve adından sıkça söz ettiren 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya, canlandırdığı Leyla karakteri ile hem oyunculuk yeteneği hem de giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Serenay Sarıkaya'nın dizide tercih ettiği kıyafetler, her bölümde değişen ve farklılaşan kombinleriyle izleyicileri kendine hayran bırakıyor. Eğer siz de Serenay Sarıkaya'nın bu eşsiz stiline hayran kaldıysanız, sizler için hazırladığımız bu özel içeriği mutlaka incelemenizi öneririz. Bu içerikte, Sarıkaya'nın dizide giydiği kıyafetlerden seçtiğimiz parçaları ve benzer önerileri bulabilirsiniz.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 28.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Kaynak: https://www.mynet.com/kimler-geldi-ki...
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1. Serenay'ın "Hands Off It's Mine" tişörtünü arayanları böyle alalım.

1. Serenay'ın "Hands Off It's Mine" tişörtünü arayanları böyle alalım.

'Hands Off It's Mine' sloganıyla dikkat çeken bisiklet yaka tişört, geniş kesimi sayesinde spor ve rahat bir tarzı bir arada sunuyor. %100 pamuk yapısıyla yaz aylarında bile tüm gün tazelik hissi sağlıyor. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın 'Kimler Geldi Kimler Geçti' adlı dizide evdeyken tercih ettiği bu beyaz tişört, sade tasarımı sayesinde pantolon, etek ve ceketlerle kolayca kombin yapılabilecek bir parça. 

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2. Knitss markasının stil sahibi ve modern tasarımıyla dikkat çeken keten bu crop bluzu görmelisiniz.

2. Knitss markasının stil sahibi ve modern tasarımıyla dikkat çeken keten bu crop bluzu görmelisiniz.

Kare yaka detayıyla fark yaratan bu triko üst, regular fit kesimi sayesinde konforlu bir deneyim sunacak. İçerisinde %83 keten ve %17 poliamid bulunan bu hafif ve esnek crop üst, dizide pembe bir palazzo pantolonla kombinlenmiş ve hem spor hem de şık bir görünüm yakalanmış. 

Burada

3. adL markasına ait olan bu çizgili triko hırka, gardırobunuzda yer alması gereken bir parça.

3. adL markasına ait olan bu çizgili triko hırka, gardırobunuzda yer alması gereken bir parça.

Bu hırka, önünde yer alan düğmeleri ile hem pratik hem de şık bir kullanım sunuyor. Uzun kolları ve V yaka kesimi ile bizce hem klasik hem de modern bir tarza hitap ediyor.

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4. Bu elbise, Leyla karakterine zarif ve modern bir hava katmamış mı?

4. Bu elbise, Leyla karakterine zarif ve modern bir hava katmamış mı?

'Kimler Geldi Kimler Geçti?' adlı popüler dizide Leyla karakterinin üzerinde gördüğünüz o muhteşem elbisenin tasarımcısı Mert Aslan. Bu şık ve çarpıcı straplez mini jakar elbise, adL markasının özel koleksiyonlarından biri. Ancak ne yazık ki, bu elbisenin popülerliği ve talep üzerine stokları tükenmiş.

5. Knitss'in bu pantolonu, iş yerinde veya farklı etkinliklerde rahatlıkla giyebileceğiniz cinsten.

5. Knitss'in bu pantolonu, iş yerinde veya farklı etkinliklerde rahatlıkla giyebileceğiniz cinsten.

Knitss markasının Apolet Detaylı Lacivert Triko Pantolonu, iş yerindeki kombinlerinize sofistike bir dokunuş eklerken, belindeki elastik detay ile de konfor sunuyor. İtalyan ipliği kullanılarak üretilen bu pantolon, hem kaliteli hem de dayanıklı bir yapıya sahip.

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6. adL'nin Aksesuarlı Keten Ceket Elbise modeli, zarif ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

6. adL'nin Aksesuarlı Keten Ceket Elbise modeli, zarif ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Bu özel parça, %100 keten kumaşı sayesinde serin bir kullanım deneyimi sunuyor. Serenay'ın Kimler Geldi Kimler Geçti dizisindeki stilini yakalamak isteyenler için ideal bir seçenek olan bu elbise, lacivert rengiyle klasik ve şık bir görünüm sağladığı kesin.

Ayrıca elbisenin ön kısmında bulunan altın renkli halka aksesuar, göz alıcı bir estetik sunuyor. Asimetrik kesim ve bel dekoltesi ise elbiseye feminen bir çekicilik kazandırıyor. Bu özellikler, elbisenin özel davetlerden akşam yemeklerine kadar geniş bir kullanım alanı bulmasını sağlıyor.

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7. Bu triko üst, günlük giyimde şıklığınızı tamamlamanız için ideal bir seçenek olacak.

7. Bu triko üst, günlük giyimde şıklığınızı tamamlamanız için ideal bir seçenek olacak.

Knitss markasının polo yaka, yeşil, triko üstü, sürdürülebilirlik prensiplerine uygun olarak geri dönüştürülmüş ipliklerle üretilmiş. 

Burada

8. adL'nin Jennifer Pileli Bol Pantolonu, zarafet ve şıklığı bir arada arayanlar için harika.

8. adL'nin Jennifer Pileli Bol Pantolonu, zarafet ve şıklığı bir arada arayanlar için harika.

Pantolonun pileli detayları, üzerine giyeceğiniz her tür üst giysiyle mükemmel bir uyum sağlarken, bel ve ceplerdeki siyah şerit detayları ise pantolona modern bir hava katıyor. Bej rengi ise bu pantolonu her mevsim giyilebilir ve kolayca kombinlenebilir bir seçenek haline getiriyor. 

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9. Bu takıma ne dersiniz?

9. Bu takıma ne dersiniz?

Knitss markasına ait olan bu hırka ve pantolon, İtalyan ipliği kullanılarak üretilmiş olup, yumuşak ve rahat bir giyim deneyimi yaşatıyor. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ev stilini yansıtan bu hırka, alt üst set olarak kombinlendiğinde harika gözüküyor.

Parçalar burada

10. Perspective markasına ait olan bu ceketi gördünüz mü?

10. Perspective markasına ait olan bu ceketi gördünüz mü?

'Kimler Geldi Kimler Geçti' adlı dizide Serenay Sarıkaya'nın duruşmaya giderken tercih ettiği bu ceket, zarafetinizi ve şıklığınızı ön plana çıkarmanız için mükemmel bir seçenek olabilir.

Burada

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11. Şüphesiz, Leyla'nın giydiklerinden en çok merak edilenler de bu mayo ve bikinisiydi.

11. Şüphesiz, Leyla'nın giydiklerinden en çok merak edilenler de bu mayo ve bikinisiydi.

'Kimler Geldi Kimler Geçti?' adlı popüler dizi, izleyicilerin dikkatini çeken birçok unsur içeriyor. Bunlardan biri de dizide Leyla karakterini canlandıran oyuncunun giydiği bikini ve mayo oldu. Direct Message, özellikle plaj giysileri konusunda uzmanlaşmış bir marka. Bu markanın ürünleri, kaliteli malzemeleri ve şık tasarımları ile biliniyor. Leyla'nın giydiği bikini ve mayo da bu markanın ürünlerinden sadece birkaçı. 

Kırmızı mayo burada

Bikini ise burada

Şimdiye kadar konuştuğumuz 'Kimler Geldi Kimler Geçti?' dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

Hepsiburada
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