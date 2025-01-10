Serenay Sarıkaya'nın Dev Gözlükleriyle Oluşturduğu Tarzını Gören X Kullanıcıları Ayağına Gelen Fırsatı Tepmedi
Serenay Sarıkaya'nın Dev Gözlükleriyle Oluşturduğu Tarzını Gören X Kullanıcıları Ayağına Gelen Fırsatı Tepmedi
Bir süredir gündeme aşk hayatıyla gelen Serenay Sarıkaya'nın adı manşetlerden şu sıralar düşmüyor. Mert Demir'le yaşadığı aşkı geçtiğimiz aylarda bitiren Sarıkaya şimdilerde Tv100'ün ortaya attığı iddialarla konuşuluyor. Hem menajeri hem de şirketi ID İletişim'e yöneltilen iddialar hakkında mahkemeye başvurduklarını söyleyen güzel isim geçtiğimiz gün ilk defa kameralara konuştmuştu. Açıklamasının büyük ses getirmesinin ardından Sarıkaya'nın tarzı da bir hayli dikkat çekti. X kullanıcıları ayağına gelen fırsatı tepmedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde magazin ve televizyon dünyasında oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü menajer Ayşe Barım’ın ortak kurucusu olduğu ID İletişim ajansı ve oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında gündeme gelen çarpıcı iddialar ortalığı karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serenay Sarıkaya da herkesi şoke eden olaya dair cevabını ID İletişim tarafından yapılan resmi açıklamayı Instagram hesabından paylaşarak vermiş, ardından kameralara konuşmuştu.
Fakat güzel oyuncu verdiği röportajın yanı sıra tarzıyla da adından bahsettirdi. Ceket ve kravat tercih eden Serenay Sarıkaya'nın gözlükleri de bir hayli dikkat çekti.
X kullanıcıları tabii ki ayağına gelen fırsatı tepmedi, goygoy severler kısa sürede Sarıkaya'yı Turgut Özal'a benzetirken benzeri tepkiler de havada uçuştu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Davamız var, Adalet İstiyorum Kombini jfkldjfkdljfkdjk
Hep erkeğe benzetirim bu kızı, gözlüklerle tam bir erkek suratı olmuş, bir tek sakal-bıyık noksan🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣