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Serenay Sarıkaya'nın Dev Gözlükleriyle Oluşturduğu Tarzını Gören X Kullanıcıları Ayağına Gelen Fırsatı Tepmedi

Serenay Sarıkaya'nın Dev Gözlükleriyle Oluşturduğu Tarzını Gören X Kullanıcıları Ayağına Gelen Fırsatı Tepmedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.01.2025 - 17:25

Bir süredir gündeme aşk hayatıyla gelen Serenay Sarıkaya'nın adı manşetlerden şu sıralar düşmüyor. Mert Demir'le yaşadığı aşkı geçtiğimiz aylarda bitiren Sarıkaya şimdilerde Tv100'ün ortaya attığı iddialarla konuşuluyor. Hem menajeri hem de şirketi ID İletişim'e yöneltilen iddialar hakkında mahkemeye başvurduklarını söyleyen güzel isim geçtiğimiz gün ilk defa kameralara konuştmuştu. Açıklamasının büyük ses getirmesinin ardından Sarıkaya'nın tarzı da bir hayli dikkat çekti. X kullanıcıları ayağına gelen fırsatı tepmedi!

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Geçtiğimiz günlerde magazin ve televizyon dünyasında oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü menajer Ayşe Barım’ın ortak kurucusu olduğu ID İletişim ajansı ve oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında gündeme gelen çarpıcı iddialar ortalığı karıştırdı.

Geçtiğimiz günlerde magazin ve televizyon dünyasında oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü menajer Ayşe Barım’ın ortak kurucusu olduğu ID İletişim ajansı ve oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında gündeme gelen çarpıcı iddialar ortalığı karıştırdı.

O iddialardan bahsetmiştik:

Dizi sektöründeki tekelleşme iddialarını destekleyen ünlülerden ve açıklamalarından da bu içeriğimizde bahsettik:

Serenay Sarıkaya da herkesi şoke eden olaya dair cevabını ID İletişim tarafından yapılan resmi açıklamayı Instagram hesabından paylaşarak vermiş, ardından kameralara konuşmuştu.

Serenay Sarıkaya da herkesi şoke eden olaya dair cevabını ID İletişim tarafından yapılan resmi açıklamayı Instagram hesabından paylaşarak vermiş, ardından kameralara konuşmuştu.

Hakkında çıkan iddialar hakkında ilk defa konuşan Serenay Sarıkaya'nın açıklamalarından bu içeriğimizde bahsettik:

Fakat güzel oyuncu verdiği röportajın yanı sıra tarzıyla da adından bahsettirdi. Ceket ve kravat tercih eden Serenay Sarıkaya'nın gözlükleri de bir hayli dikkat çekti.

Fakat güzel oyuncu verdiği röportajın yanı sıra tarzıyla da adından bahsettirdi. Ceket ve kravat tercih eden Serenay Sarıkaya'nın gözlükleri de bir hayli dikkat çekti.

X kullanıcıları tabii ki ayağına gelen fırsatı tepmedi, goygoy severler kısa sürede Sarıkaya'yı Turgut Özal'a benzetirken benzeri tepkiler de havada uçuştu!

X kullanıcıları tabii ki ayağına gelen fırsatı tepmedi, goygoy severler kısa sürede Sarıkaya'yı Turgut Özal'a benzetirken benzeri tepkiler de havada uçuştu!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Hermione Granger

Davamız var, Adalet İstiyorum Kombini jfkldjfkdljfkdjk

Handan Kargın

Hep erkeğe benzetirim bu kızı, gözlüklerle tam bir erkek suratı olmuş, bir tek sakal-bıyık noksan🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣