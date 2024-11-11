Sen Ne Kadar Yeteneklisin?
Sen Ne Kadar Yeteneklisin?
Yeteneklerinin sınırlarını keşfetmeye hazır mısın? Temizlikten yaratıcılığa, pratik zekadan ekip çalışmasına kadar birçok alanda kendini test edeceğin bu eğlenceli sorularla, gerçek yetenek seviyeni öğren! Belki de doğuştan bir yetenek ustasısın ya da gizli potansiyelini ortaya çıkarmak üzeresin. Haydi, şimdi cevaplarını ver ve senin ne kadar yetenekli olduğunu görelim!
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1. Bir projeyi zamanında yetiştirmek için motivasyonunu nasıl sağlarsın?
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2. Evini temizlerken en çok hangi noktaya özen gösterirsin?
3. Kreatif bir proje için fikir bulman gerektiğinde ilk ne yaparsın?
4. Yeni bir şey öğrenmek için en çok hangi yöntemi kullanırsın?
5. Düzenli bir çalışma alanı yaratma konusunda ne kadar başarılısın?
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