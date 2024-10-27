Sen Erken mi Olgunlaştın Yoksa Çocuk Ruhlu musun?
Sen Erken mi Olgunlaştın Yoksa Çocuk Ruhlu musun?
Hayatın getirdiği deneyimler, her birimizi farklı hızlarda olgunlaştırır. Bazı insanlar genç yaşta sorumluluk alıp olgun bir bakış açısına sahip olurken, kimileri daha uzun süre çocuk ruhunu korur. Peki ya sen?
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1. Çocukluk yıllarını nasıl hatırlıyorsun?
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2. Aile içinde sorumluluk alman gerektiğinde nasıl hissediyorsun?
3. Hayatında önemli bir karar alman gerektiğinde nasıl bir yol izlersin?
4. Stresli bir durumla karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
5. Küçükken hayal ettiğin meslek neydi?
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6. Arkadaşlarınla olan ilişkini nasıl tanımlarsın?
7. Hayatta seni en çok ne motive eder?
8. Yalnız kaldığında ne yaparsın?
9. İş veya okulda zor bir görevle karşılaştığında nasıl başa çıkarsın?
10. Hayatın sana sunduğu fırsatlara nasıl bakıyorsun?
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Sen hala çocuk ruhlusun!
Olgunluğa adım atan genç ruh!
Erken olgunlaşmış bir ruh!
Bilge ve olgun bir ruh!
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