Şehriyar Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Şehriyar Ne Demek, Şair Şehriyar'ın Hayatı

Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ekim akşamki bölümünde sorulan 300 bin TL'lik 'Şehriyar ne demektir?' sorusu, bu ismi bir anda gündemin ortasına taşıdı. Şehriyar hem bir kelime, hem Binbir Gece Masalları'nın meşhur hükümdarı, hem de Azerbaycan Türkçesinin en sevilen şairlerinden birinin mahlası. Peki Şehriyar kimdir, ne demektir?

İşte merak edilenler...