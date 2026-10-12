Şehriyar Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Şehriyar Ne Demek, Şair Şehriyar'ın Hayatı
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Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ekim akşamki bölümünde sorulan 300 bin TL'lik 'Şehriyar ne demektir?' sorusu, bu ismi bir anda gündemin ortasına taşıdı. Şehriyar hem bir kelime, hem Binbir Gece Masalları'nın meşhur hükümdarı, hem de Azerbaycan Türkçesinin en sevilen şairlerinden birinin mahlası. Peki Şehriyar kimdir, ne demektir?
İşte merak edilenler...
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Şehriyar Kimdir? Şehriyar Ne Demek?
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Şair Şehriyar'ın asıl adı Seyyid Muhammed Hüseyin Behçet-i Tebrizî.
Tahran'da tıp fakültesine girdi ama hayatı onu şiire yöneltti.
En bilinen eseri: Heyder Baba'ya Selam.
Şehriyar 18 Eylül 1988'de Tahran'da hayatını kaybetti.
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