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Şehriyar Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Şehriyar Ne Demek, Şair Şehriyar'ın Hayatı

Şehriyar Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Şehriyar Ne Demek, Şair Şehriyar'ın Hayatı

Kim Milyoner Olmak İster
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 15:49
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Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ekim akşamki bölümünde sorulan 300 bin TL'lik 'Şehriyar ne demektir?' sorusu, bu ismi bir anda gündemin ortasına taşıdı. Şehriyar hem bir kelime, hem Binbir Gece Masalları'nın meşhur hükümdarı, hem de Azerbaycan Türkçesinin en sevilen şairlerinden birinin mahlası. Peki Şehriyar kimdir, ne demektir?

İşte merak edilenler...

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Şehriyar Kimdir? Şehriyar Ne Demek?

Şehriyar Kimdir? Şehriyar Ne Demek?

Kim Milyoner Olmak İster'deki sorunun doğru cevabı 'Padişah'dır.

Farsça kökenli şehriyar kelimesi TDK ve Kubbealtı Lugatı'na göre 'padişah, hükümdar' anlamına geliyor. Yarışmada şıklar Padişah, Vali, Mimar ve Kaymakam'dı; doğru cevap A şıkkı, yani Padişah.

Şair Şehriyar'ın asıl adı Seyyid Muhammed Hüseyin Behçet-i Tebrizî.

Şair Şehriyar'ın asıl adı Seyyid Muhammed Hüseyin Behçet-i Tebrizî.

Güney Azerbaycan'ın Tebriz şehrinde doğdu. Doğum yılı kaynaklara göre 1905 ile 1908 arasında değişiyor, en sık verilen tarih 1906. Babası sanata değer veren bir avukattı. İlk şiirlerinde 'Behçet' mahlasını kullandı, sonra 'Şehriyar' mahlasıyla tanındı.

Tahran'da tıp fakültesine girdi ama hayatı onu şiire yöneltti.

Tahran'da tıp fakültesine girdi ama hayatı onu şiire yöneltti.

Tebriz'de medrese eğitimini, Tahran'da liseyi bitirip tıp fakültesine girdi. İlk Farsça şiir kitabı 1929'da Tahran'da yayımlandı. Aynı yıl yaşadığı bir aşk meselesi yüzünden hapse girdi ve Nişabur'a sürgün edildi. Daha sonra Tahran'da noterlik ve banka muhasebeciliği yaptı. Farsça gazelleriyle İran'da büyük ün kazandı.

En bilinen eseri: Heyder Baba'ya Selam.

En bilinen eseri: Heyder Baba'ya Selam.

1940'larda Azerbaycan Türkçesiyle yazmaya başladı. Anlatılana göre bunun sebebi annesinin Farsça şiirlerini anlamamasıydı. 1951'de yayımlanan, ikinci bölümü 1967'de gelen Heyder Baba'ya Selam, Azerbaycan Türkçesinde bir dönüm noktası oldu. Eser pek çok nazireye ve 'Şehriyar ekolü' denen bir şiir çizgisine ilham verdi. Türkiye'de ise Ahmet Ateş ve Muharrem Ergin gibi bilim insanları sayesinde tanındı.

Şehriyar 18 Eylül 1988'de Tahran'da hayatını kaybetti.

Şehriyar 18 Eylül 1988'de Tahran'da hayatını kaybetti.

1954'te Tebriz'e dönen şair, 1968'de yeniden Tahran'a yerleşti. Vefatının ardından Tebriz'deki Makberetüşşuara'ya, yani Şairler Mezarlığı'na defnedildi. İran hükümeti adına bir anıt ve kültür alanı yaptırdı.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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