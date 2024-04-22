Şehirden Kaçıp Doğayla Baş Başa Kalabileceğin 10 Yakın Lokasyon
Şehirden Kaçıp Doğayla Baş Başa Kalabileceğin 10 Yakın Lokasyon
Şehrin koşturmasından, günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için yakınlarda gidip doğayla iç içe olabileceğiniz güzel bir yer arıyorsanız bu içerik tam size göre! 👇
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1. Tarih ve doğanın bir arada olduğu Şile!
2. Müthiş bir manzaraya uyanabileceğiniz Ağva!
3. Vee meşhur Polonezköy!
4. Kilyos sahilde el ele yürümek...
5. Beykoz Korusu: Yeşil alana doymak için bire bir!
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6. Şehirden fazla uzaklaşmak istemeyenler için mükemmel bir yer: Belgrad Ormanı
7. Hiç ayrılmak istemeyeceğiniz Sapanca!
8. "Neden daha önce gitmedim?" diye düşüneceğiniz Riva!
9. Hem tarih hem doğa Çatalca'da bir arada!
10. Kamp sevdalıları için mükemmel bir seçim: Darlık Barajı!
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