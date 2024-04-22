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Şehirden Kaçıp Doğayla Baş Başa Kalabileceğin 10 Yakın Lokasyon

etiket Şehirden Kaçıp Doğayla Baş Başa Kalabileceğin 10 Yakın Lokasyon

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 14:01

Şehrin koşturmasından, günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için yakınlarda gidip doğayla iç içe olabileceğiniz güzel bir yer arıyorsanız bu içerik tam size göre! 👇

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1. Tarih ve doğanın bir arada olduğu Şile!

1. Tarih ve doğanın bir arada olduğu Şile!

Doğal plajları ve ormanlık alanlarıyla ünlü olan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 - 2 saat mesafede bulunan Şile'de; deniz kenarında yürüyüş yapabilir, şnorkelle dalış yapabilir, doğa yürüyüşleri yapabilir ve kamp kurabilirsiniz.

2. Müthiş bir manzaraya uyanabileceğiniz Ağva!

2. Müthiş bir manzaraya uyanabileceğiniz Ağva!

Yine İstanbul'a yaklaşık 1,5 - 2 saat mesafede olan Ağva, yeşillikler içindeki nehirleri, doğal plajları ve huzurlu atmosferiyle adeta aşık olacağınız bir yer! Burada nehir kenarında kano veya deniz bisikletiyle gezinti yapabilir, doğa yürüyüşlerine çıkabilir ve kamp kurabilirsiniz.

3. Vee meşhur Polonezköy!

3. Vee meşhur Polonezköy!

İstanbul'a oldukça yakın olan Polonezköy, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için harika bir yer! Burada at binme, bisiklet sürme, doğa yürüyüşleri ve piknik yapma gibi aktivitelerle oldukça eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

4. Kilyos sahilde el ele yürümek...

4. Kilyos sahilde el ele yürümek...

Yine İstanbul'a yakın bir sahil beldesi olan Kilyos, plajları ve deniz sporları için oldukça popüler bir lokasyon. Burada yüzme, sörf, kumsalda güneşlenme gibi aktiviteler yapabilir ve deniz kenarında yürüyüşler yapabilirsiniz.

5. Beykoz Korusu: Yeşil alana doymak için bire bir!

5. Beykoz Korusu: Yeşil alana doymak için bire bir!

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Beykoz Korusu, şehrin içinde huzurlu ve sessiz sakin bir doğal alan sunar. Burada yürüyüş yapabilir, piknik yapabilir, kuş gözlemi yapabilir ve manzarayı izleyebilirsiniz.

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6. Şehirden fazla uzaklaşmak istemeyenler için mükemmel bir yer: Belgrad Ormanı

6. Şehirden fazla uzaklaşmak istemeyenler için mükemmel bir yer: Belgrad Ormanı

Belgrad Ormanı, geniş yeşil alanları ve doğal güzellikleriyle sakinliğin tadını çıkarabileceğiniz bir yer. Burada piknik yapabilir, kamp kurabilir, doğa yürüyüşleri yapabilir ve bisiklet sürerek gezebilirsiniz.

7. Hiç ayrılmak istemeyeceğiniz Sapanca!

7. Hiç ayrılmak istemeyeceğiniz Sapanca!

Sapanca’da konaklarken aynı zamanda çevresinde yer alan birçok bölgeyi de ziyaret edebilirsiniz. Sessiz sakin ya da doğa ile iç içe birçok aktiviteye katılarak bir tatil geçirmek isteyenlerin her mevsim ziyaret edebileceği bir lokasyon!

8. "Neden daha önce gitmedim?" diye düşüneceğiniz Riva!

8. "Neden daha önce gitmedim?" diye düşüneceğiniz Riva!

İstanbul'a yaklaşık 1 saat mesafede bulunan Riva, doğal plajları ve sakin atmosferiyle şehirden kaçmak için en ideal yerlerden biri. Burada denize girebilir, kumsalda dinlenebilir, doğa yürüyüşleri yapabilir ve kamp kurabilirsiniz.

9. Hem tarih hem doğa Çatalca'da bir arada!

9. Hem tarih hem doğa Çatalca'da bir arada!

İstanbul'a oldukça yakın olan Çatalca, tarım alanları ve doğal güzellikleriyle ünlü! Burada doğa yürüyüşleri yapabilir, tarım alanlarını ziyaret edebilir ve tarihi köprüleri görebilirsiniz.

10. Kamp sevdalıları için mükemmel bir seçim: Darlık Barajı!

10. Kamp sevdalıları için mükemmel bir seçim: Darlık Barajı!

Darlık Barajı, su sporları yapmak isteyenler için ideal bir yer. Burada kano, kayık veya pedal bot kiralayarak gölde gezinti yapabilir, piknik yapabilir ve doğa ile iç içe olabilirsiniz.

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