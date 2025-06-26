Seçtiğin Teknoloji Ürünlerine Göre Hangi Bilim Kurgu Karakterisin?

Teknoloji artık sadece bir araç değil, neredeyse bir uzuv gibi hayatımıza entegre oldu. Kahve makinesiyle uyanıyor, akıllı saatle adım sayıyor, kulaklığımızla dünyayla bağımızı kesiyoruz. Peki bu teknoloji tercihlerimiz, aslında bizim karakterimizi, hatta bilim kurgu evrenindeki ruhumuzu mu yansıtıyor?

Prime Video’da izlediğimiz o ikonik karakterler... Kimisi zamanla oynuyor, kimisi evrenler arası sıçrıyor, kimisi ise sadece bir yapay zekâyı alt etmeye çalışıyor. Peki sen bu teknolojik tercihlere göre hangisisin?

Hazırsan teknoloji laboratuvarımıza hoş geldin! Cevapların seni hangi galaksinin kahramanı yapacak, hazırsan birlikte görelim!