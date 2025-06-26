Seçtiğin Teknoloji Ürünlerine Göre Hangi Bilim Kurgu Karakterisin?
Teknoloji artık sadece bir araç değil, neredeyse bir uzuv gibi hayatımıza entegre oldu. Kahve makinesiyle uyanıyor, akıllı saatle adım sayıyor, kulaklığımızla dünyayla bağımızı kesiyoruz. Peki bu teknoloji tercihlerimiz, aslında bizim karakterimizi, hatta bilim kurgu evrenindeki ruhumuzu mu yansıtıyor?
Prime Video’da izlediğimiz o ikonik karakterler... Kimisi zamanla oynuyor, kimisi evrenler arası sıçrıyor, kimisi ise sadece bir yapay zekâyı alt etmeye çalışıyor. Peki sen bu teknolojik tercihlere göre hangisisin?
Hazırsan teknoloji laboratuvarımıza hoş geldin! Cevapların seni hangi galaksinin kahramanı yapacak, hazırsan birlikte görelim!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenerek işe koyulalım.
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2. Şimdi ise yaşını öğrenelim mi?
3. Öncelikle sabah uyanır uyanmaz ilk dokunduğun teknolojik alet nedir?
4. Peki bu cihaz olmazsa ben de yaşayamam dediğin o teknoloji harikası nedir?
5. Akıllı ev sistemlerine güvenin tam mı? Ya da kullanmayı tercih ediyor musun?
6. Diyelim ki bir VR gözlük alacaksın. Bu gözlüğü hangi amaçla alırdın?
7. Sesli asistanın sana her zaman “komutanım” diye hitap etse hoşuna gider miydi?
8. Hangi teknolojik ürünü asla ama asla başkasına ödünç vermezsin?
9. Hangisi senin için “lüks değil ihtiyaç” kategorisine girer?
10. Son olarak gelecekte evinde mutlaka olmasını istediğin ürün hangisi?
Flynne Fisher - The Peripheral
Nathan – Upload
Amos – The Expanse
Lucy – Fallout
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