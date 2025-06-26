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Seçtiğin Teknoloji Ürünlerine Göre Hangi Bilim Kurgu Karakterisin?

Seçtiğin Teknoloji Ürünlerine Göre Hangi Bilim Kurgu Karakterisin?

Amazon Prime
Amazon Prime - Onedio Üyesi
26.06.2025 - 20:00

Teknoloji artık sadece bir araç değil, neredeyse bir uzuv gibi hayatımıza entegre oldu. Kahve makinesiyle uyanıyor, akıllı saatle adım sayıyor, kulaklığımızla dünyayla bağımızı kesiyoruz. Peki bu teknoloji tercihlerimiz, aslında bizim karakterimizi, hatta bilim kurgu evrenindeki ruhumuzu mu yansıtıyor?

Prime Video’da izlediğimiz o ikonik karakterler... Kimisi zamanla oynuyor, kimisi evrenler arası sıçrıyor, kimisi ise sadece bir yapay zekâyı alt etmeye çalışıyor. Peki sen bu teknolojik tercihlere göre hangisisin?

Hazırsan teknoloji laboratuvarımıza hoş geldin! Cevapların seni hangi galaksinin kahramanı yapacak, hazırsan birlikte görelim!

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenerek işe koyulalım.

2. Şimdi ise yaşını öğrenelim mi?

3. Öncelikle sabah uyanır uyanmaz ilk dokunduğun teknolojik alet nedir?

4. Peki bu cihaz olmazsa ben de yaşayamam dediğin o teknoloji harikası nedir?

5. Akıllı ev sistemlerine güvenin tam mı? Ya da kullanmayı tercih ediyor musun?

6. Diyelim ki bir VR gözlük alacaksın. Bu gözlüğü hangi amaçla alırdın?

7. Sesli asistanın sana her zaman “komutanım” diye hitap etse hoşuna gider miydi?

8. Hangi teknolojik ürünü asla ama asla başkasına ödünç vermezsin?

9. Hangisi senin için “lüks değil ihtiyaç” kategorisine girer?

10. Son olarak gelecekte evinde mutlaka olmasını istediğin ürün hangisi?

Flynne Fisher - The Peripheral

Flynne Fisher - The Peripheral

Sen teknolojiyi sadece bir araç olarak değil, adeta bir uzantı olarak kullanıyorsun. Zihnin hızlı çalışıyor, karmaşık sistemleri çözmek senin için çocuk oyuncağı. Yeni bir uygulama, cihaz ya da dijital deneyim gördüğünde içindeki kaşif hemen devreye giriyor. Aynı anda hem dünyaya ayak uyduruyor hem de geleceği öngörüyorsun. İnsanlarla iletişimin mesafeli olabilir ama konu teknolojiye gelince saatlerce konuşabilirsin. VR gözlükle evrenler arası atlamak mı? Senin için sıradan bir çarşamba gününün öğlen saatleri.

Nathan – Upload

Nathan – Upload

Senin için teknoloji, hayatla kurduğun ikinci (hatta belki birinci) bağ. Dijital evrenlere duyduğun ilgi yalnızca merak değil; senin için bir kaçış, bir sığınak. Offline olduğunda kendini boşlukta gibi hissetmen çok normal çünkü sen, dijitalde kendine ait bir yaşam kurmuşsun. Oyun, uygulama, yapay zekâ, sanal gerçeklik… Hepsi senin hayatının büyük bir parçası. Biraz melankolik, hafif içe dönük olabilirsin ama bu seni yaratıcı biri yapıyor. Dijital karakterin gerçek kişiliğinden bile daha cesur olabilir. Zaten “upload” fikri sana hiç de garip gelmiyor, değil mi?

Amos – The Expanse

Amos – The Expanse

Senin yaklaşımın: 'Teknoloji işimi görecek, o kadar.' Fazla gösteriş, ışıklı klavye ya da Siri’ye “asistanım” deme gibi şeyler sana göre değil. Cihazlarının adını bilmeyebilirsin ama hepsini nasıl optimize edeceğini çok iyi biliyorsun. Pratik zekân, sağlam karakterin ve gerektiğinde devreleri düz kontakla çalıştırma becerin var. Az ama öz teknoloji senin tarzın. Karmaşık yazılımlarla boğuşmak yerine, çözüm odaklı davranıyorsun. Uzay gemisi uçur desen yaparsın ama robot süpürgenin haritasını hâlâ çözemedin, çünkü önemsemiyorsun.

Lucy – Fallout

Lucy – Fallout

Sen tam anlamıyla dijital kıyamet sonrası döneme ait bir karaktersin. Teknolojiden korkmuyorsun ama ona teslim de olmuyorsun. Onu bir araç olarak görüyor, gerektiğinde en akıllıca şekilde kullanıyorsun. Wi-Fi yoksa hayatta kalabilir misin? Evet. Güneş paneliyle çalışan bir radyo mu var? Harika. Dijital detoks senin için bir ihtiyaç değil, zaten yaşam biçimi. Sisteme olan mesafen seni farklı, bağımsız ve direngen biri yapıyor. Elinde teknolojik bir alet varsa bile, onu gerektiği zaman ve gerektiği kadar kullanıyorsun. Senin için “güncelleme” demek, sadece cihaz değil ruh haliyle de ilgili.

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