Şaşırmak Serbest: Partnerinizin Sizi Aldatıyor Olabileceğinin 13 Göstergesi!
Şaşırmak Serbest: Partnerinizin Sizi Aldatıyor Olabileceğinin 13 Göstergesi!
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İlişkiler her zaman istediğimiz gibi gitmeyebilir. Bazı durumlarda bir partner diğerini aldatabilir. Bugünkü içeriğimizde partnerinizin sizi aldattığına dair 13 göstergeye bakacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Telefonlarına karşı yeni sahip oldukları ya da garipleşen davranışları."
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2. "Size hediyeler almaları güzel olabilir ama aniden ve sık bir şekilde size küçük hediyeler almaya başladılarsa büyük ihtimalle bir suçlarını gizlemeye çalışıyor olabilirler."
3. "Senin olmak için eski sevgilisini aldattıysa üzgünüm ama seni aldatma olasılığı da bir o kadar yüksek."
4. "Sana karşı umursamaz olurlar ve anlayışlarını kaybederler."
5. "Küçük şeyler üzerine seninle kavga eder ve kızgın olacak sebepler aramaya başlarlar."
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6. "Senin en küçük hareketine kadar her şeyini eleştirmeye başlarlar."
7. "Eskiye kıyasla dış görünüşlerine daha çok dikkat ederler."
8. "İşten eskiye kıyasla daha geç gelmeye başlarlar ve sürekli bir bahaneleri vardır."
9. "Cihazlarındaki şifreleri değiştirirler ve cihazlarını asla yanlarından ayırmazlar."
10. "Sen daha aslında kanıtlarını görmeden çoktan anlamış oluyorsun çünkü hislerin sana doğrusunu söylüyor."
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11. "Eve geldiklerinde başka bir insan gibi kokabilirler."
12. "Aniden 'arkadaşları' ile daha sık dışarı çıkmaya başlarlar."
13. "Ters psikoloji deneyerek aniden seni aldatmakla suçlayabilirler."
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