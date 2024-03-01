Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Şarkılarıyla Bizi Güneş Gibi Isıtan Genç Yetenek Güneş'i Mercek Altına Alıyoruz!

Şarkılarıyla Bizi Güneş Gibi Isıtan Genç Yetenek Güneş'i Mercek Altına Alıyoruz!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.03.2024 - 19:29

Son zamanların en popüler şarkıcılarından bir tanesi de hiç şüphesiz Güneş. Birbirinden güzel şarkılarıyla ve elbette sesiyle bizleri kendine hayran bırakan Güneş, kariyer basamaklarını ise birer birer tırmandı. 

Haydi gelin sesiyle güneş gibi parlayan Güneş'i mercek altına alalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son zamanların en popüler şarkıcılarından Güneş, 2022 yılında çıkardığı "Suçlarımdan Biri" şarkısı ile milyonlar ulaşmayı başarmıştı.

Son zamanların en popüler şarkıcılarından Güneş, 2022 yılında çıkardığı "Suçlarımdan Biri" şarkısı ile milyonlar ulaşmayı başarmıştı.

Rap şarkılarıyla milyonlarca kişinin dikkatini çeken Güneş'in yıldızı kısa bir süre içerisinde parladı desek yeridir. Sosyal medyada şarkılarını sık sık duyduğumuz genç ismin şarkıları dilimize dolandı elbette!

İlk şarkısının büyük bir başarı elde etmesiyle, "Ne ki Benden İstediğin" ve "Dua" şarkıları da bir hayli popüler oldu.

İlk şarkısının büyük bir başarı elde etmesiyle, "Ne ki Benden İstediğin" ve "Dua" şarkıları da bir hayli popüler oldu.

Suçlarımdan Biri şarkısı kısa bir zamanda yaklaşık 23 milyon izlenen Güneş'in diğer şarkıları da haliyle oldukça popüler bir hale geldi. Güneş, yalnızca kendi şarkılarını seslendirmekle kalmadı, başka sanatçılarla düetler gerçekleştirdi, kült şarkıları ise kendine has tarzıyla yorumladı. 

'Haydi Gel Benimle Ol' şarkısını yeniden seslendiren Güneş, oldukça eğlenceli bir iş çıkardı ortaya!

Haliyle bir anda hayatımıza Güneş gibi doğan Güneş'in daha önce O Ses Türkiye'de yarıştığını öğrenince bir hayli şaşırmıştık!

Haliyle bir anda hayatımıza Güneş gibi doğan Güneş'in daha önce O Ses Türkiye'de yarıştığını öğrenince bir hayli şaşırmıştık!

2015 yılında yarışmaya katılan Güneş, ilk olarak Little Mix grubunun Little Me şarkısını seslendirmiş ve ilk performansıyla dört jüri üyesini de kazanmayı başarmıştı!

Henüz 15 yaşında sergilediği performansa ise buradan ulaşabilirsiniz;

1999 doğumlu Güneş, kendine has tarzı, enerjisi ve pek tabii sesiyle oldukça başarılı sahne şovlarına da imza atıyor.

1999 doğumlu Güneş, kendine has tarzı, enerjisi ve pek tabii sesiyle oldukça başarılı sahne şovlarına da imza atıyor.

Bugüne kadar sayısız kez sahne alan Güneş, konserlerinden ikonik anları da sosyal medya hesabından paylaşıyor. Kendisinin bu anlarına da yorum ve beğeni yağıyor tabii.

Turnelere de çıkan Güneş, Türkiye'nin dört bir yanındaki hayranlarıyla buluşuyor, onlara eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

Turnelere de çıkan Güneş, Türkiye'nin dört bir yanındaki hayranlarıyla buluşuyor, onlara eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

'Ne yapıyor ki?' diye düşündüyseniz, kendisinin en ikonik anlarından birisini anlatalım hemen!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şarkı söylediği esnada bir eline makası alan Güneş, 'Hayır, yapma' nidalarına aldırış etmeden büyük bir cesaretle saçlarını kesmişti!

Şarkı söylediği esnada bir eline makası alan Güneş, 'Hayır, yapma' nidalarına aldırış etmeden büyük bir cesaretle saçlarını kesmişti!

Konserden sonra yeni imajını paylaşan ünlü isim, 'Kötü bir şey yaptım ama bu iyi hissettirdi' açıklaması yapmıştı!

O anlar ise hayranların kamerasına yansımıştı;

2023 yılında Spotify'da tam 178 ülkede 11 milyon dinleyiciye ulaşan Güneş, son olarak 'Pop' albümünü sevenleriyle buluşturdu.

2023 yılında Spotify'da tam 178 ülkede 11 milyon dinleyiciye ulaşan Güneş, son olarak 'Pop' albümünü sevenleriyle buluşturdu.

Yeni şarkılarını bayıla bayıla dinlediğimiz Güneş'in çoğu şarkısının sözlerini de kendisinin yazdığını bilmenizi isteriz.

Genç yeteneğimiz Güneş, son olarak Vogue Türkiye ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Genç yeteneğimiz Güneş, son olarak Vogue Türkiye ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Güneş, bu röportajda birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. 'Şu anda üzerinde çalıştığın ama yayınlanmayan bir şarkı' sorusuna ise birçok şarkı üzerinde çalıştığını söyleyerek büyük bir müjde verdi bizlere!

O Ses Türkiye yarışmasından sonra kendisinden pek fazla İngilizce şarkı duymadığımız Güneş, röportaj esnasında İngilizce şarkıları da es geçmedi.

O Ses Türkiye yarışmasından sonra kendisinden pek fazla İngilizce şarkı duymadığımız Güneş, röportaj esnasında İngilizce şarkıları da es geçmedi.

Kendisine olan hayranlığımız ise bir kat daha arttı ne yalan söyleyelim...

Gördüğünüz gibi, yalnız değiliz! 😍

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başarılarının ve gülüşlerinin devamını diliyoruz Güneş! Bizi aydınlatmaya devam et. 😍 ☀️

Başarılarının ve gülüşlerinin devamını diliyoruz Güneş! Bizi aydınlatmaya devam et. 😍 ☀️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?