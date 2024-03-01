Şarkılarıyla Bizi Güneş Gibi Isıtan Genç Yetenek Güneş'i Mercek Altına Alıyoruz!

Suçlarımdan Biri şarkısı kısa bir zamanda yaklaşık 23 milyon izlenen Güneş'in diğer şarkıları da haliyle oldukça popüler bir hale geldi. Güneş, yalnızca kendi şarkılarını seslendirmekle kalmadı, başka sanatçılarla düetler gerçekleştirdi, kült şarkıları ise kendine has tarzıyla yorumladı.

'Haydi Gel Benimle Ol' şarkısını yeniden seslendiren Güneş, oldukça eğlenceli bir iş çıkardı ortaya!