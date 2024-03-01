Şarkılarıyla Bizi Güneş Gibi Isıtan Genç Yetenek Güneş'i Mercek Altına Alıyoruz!
Şarkılarıyla Bizi Güneş Gibi Isıtan Genç Yetenek Güneş'i Mercek Altına Alıyoruz!
Son zamanların en popüler şarkıcılarından bir tanesi de hiç şüphesiz Güneş. Birbirinden güzel şarkılarıyla ve elbette sesiyle bizleri kendine hayran bırakan Güneş, kariyer basamaklarını ise birer birer tırmandı.
Haydi gelin sesiyle güneş gibi parlayan Güneş'i mercek altına alalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son zamanların en popüler şarkıcılarından Güneş, 2022 yılında çıkardığı "Suçlarımdan Biri" şarkısı ile milyonlar ulaşmayı başarmıştı.
İlk şarkısının büyük bir başarı elde etmesiyle, "Ne ki Benden İstediğin" ve "Dua" şarkıları da bir hayli popüler oldu.
Haliyle bir anda hayatımıza Güneş gibi doğan Güneş'in daha önce O Ses Türkiye'de yarıştığını öğrenince bir hayli şaşırmıştık!
1999 doğumlu Güneş, kendine has tarzı, enerjisi ve pek tabii sesiyle oldukça başarılı sahne şovlarına da imza atıyor.
Turnelere de çıkan Güneş, Türkiye'nin dört bir yanındaki hayranlarıyla buluşuyor, onlara eşsiz bir deneyim yaşatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şarkı söylediği esnada bir eline makası alan Güneş, 'Hayır, yapma' nidalarına aldırış etmeden büyük bir cesaretle saçlarını kesmişti!
2023 yılında Spotify'da tam 178 ülkede 11 milyon dinleyiciye ulaşan Güneş, son olarak 'Pop' albümünü sevenleriyle buluşturdu.
Genç yeteneğimiz Güneş, son olarak Vogue Türkiye ile bir röportaj gerçekleştirdi.
O Ses Türkiye yarışmasından sonra kendisinden pek fazla İngilizce şarkı duymadığımız Güneş, röportaj esnasında İngilizce şarkıları da es geçmedi.
Gördüğünüz gibi, yalnız değiliz! 😍
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başarılarının ve gülüşlerinin devamını diliyoruz Güneş! Bizi aydınlatmaya devam et. 😍 ☀️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda