Sararan Nevresim ve Yastıkları Bembeyaz Yapan Basit Yöntem

Kış aylarında kaloriferlerin çalışması gece terlemeyi artırabiliyor. Nemli his oluşmasa bile ter kumaşta kalıyor. Aylar içinde sararma, kötü koku ve mat görünüm ortaya çıkabiliyor. Bazı durumlarda küf oluşumu bile görülebiliyor. Yatak takımları, fark edilmeden bakteri birikimi yaşanan alanlardan biri haline gelebiliyor.

Uzman Marilee Nelson’a göre limon suyu, doğal sitrik asit içerdiği için sararmış kumaşları beyazlatabiliyor. Sitrik asit, ter, yağ ve kir kalıntılarını parçalayarak kumaşın rengini açıyor. Sert kimyasallar kullanılmadan derin temizlik sağlanabiliyor. Özellikle beyaz veya açık renk çarşaflarda etkisi daha belirgin görülüyor.

Güneş ışığıyla birleştiğinde etki daha da artıyor. Ultraviyole ışınları lekelerin parçalanmasını hızlandırıyor. Bu nedenle limon suyu ile yıkanan çarşafların açık havada kurutulması öneriliyor. Çarşaflar daha parlak ve temiz görünüm kazanabiliyor.