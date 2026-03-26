article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sararan Nevresim ve Yastıkları Bembeyaz Yapan Basit Yöntem

Sararan Nevresim ve Yastıkları Bembeyaz Yapan Basit Yöntem

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 17:54

Kış aylarında yatak çarşafları fark edilmeden kirlenebiliyor. Isınan odalar gece terlemeyi artırıyor. Ter, kumaşta sararma ve kötü koku oluşturabiliyor. Bahar geldiğinde yatak takımlarının mat görünmesi oldukça yaygın. Uzmanlara göre mutfakta bulunan limon suyu, yatak takımlarını beyazlatmanın en kolay yollarından sayılıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kış boyunca fark edilmeyen ter, yatak takımlarını sarartabiliyor

Kış boyunca fark edilmeyen ter, yatak takımlarını sarartabiliyor

Kış aylarında kaloriferlerin çalışması gece terlemeyi artırabiliyor. Nemli his oluşmasa bile ter kumaşta kalıyor. Aylar içinde sararma, kötü koku ve mat görünüm ortaya çıkabiliyor. Bazı durumlarda küf oluşumu bile görülebiliyor. Yatak takımları, fark edilmeden bakteri birikimi yaşanan alanlardan biri haline gelebiliyor.

Uzman Marilee Nelson’a göre limon suyu, doğal sitrik asit içerdiği için sararmış kumaşları beyazlatabiliyor. Sitrik asit, ter, yağ ve kir kalıntılarını parçalayarak kumaşın rengini açıyor. Sert kimyasallar kullanılmadan derin temizlik sağlanabiliyor. Özellikle beyaz veya açık renk çarşaflarda etkisi daha belirgin görülüyor.

Güneş ışığıyla birleştiğinde etki daha da artıyor. Ultraviyole ışınları lekelerin parçalanmasını hızlandırıyor. Bu nedenle limon suyu ile yıkanan çarşafların açık havada kurutulması öneriliyor. Çarşaflar daha parlak ve temiz görünüm kazanabiliyor.

Limon suyu ile yatak takımlarını temizlemek oldukça kolay

Limon suyu ile yatak takımlarını temizlemek oldukça kolay

Uzmanlara göre çamaşır makinesine yaklaşık 250 ml limon suyu eklemek yeterli oluyor. Ardından çarşaflar normal programda yıkanabiliyor. Güneşli günlerde sabah saatlerinde dışarı asılması öneriliyor. Saat 11 öncesinde asılan çamaşırlar, daha güçlü güneş ışığı sayesinde daha hızlı beyazlayabiliyor.

Alternatif yöntem olarak derin temizlik için bekletme yöntemi de kullanılabiliyor. Yaklaşık 4 litre sıcak suya 250 ml limon suyu ekleniyor. Ardından açık renk çarşaflar karışım içinde gece boyunca bekletiliyor. Sabah yıkama sonrası açık havada kurutulduğunda lekelerin büyük ölçüde kaybolduğu görülüyor.

Çamaşır suyu ise ter lekelerinde her zaman etkili olmayabiliyor. Çünkü çamaşır suyu yağ kalıntılarını parçalamıyor. Hatta protein bazlı lekeleri sabitleyerek sararmayı artırabiliyor. Limon suyu ise daha nazik yöntem sunarak kumaşı koruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın