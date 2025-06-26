Sana En Uygun Moda ve Makyaj Stilini Buluyoruz!
Yeni sezona şöyle güzel bir “Ben geldim!” demek istiyorsan ama dolabına her baktığında “Yine giyecek hiçbir şeyim yok!” diyorsan tam olarak olman gereken yerdesin. Çünkü bazen ne istediğini bilsen de o stili yakalayacak parçaları bulmak zor olabiliyor. Hele bir de makyaj dünyasında binbir ürün, binbir trend arasında kayboluyorsan geçmiş olsun! Neyse ki biz buradayız.
Hazırsan başlayalım, içinden geldiği gibi cevapla! Kimse seni yargılamıyor, burası senin alanın.
1. Önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Yaşın kaç peki?
3. Sabah makyaj rutinin nasıl başlar?
4. Sence makyaj bazı gerçekten fark yaratıyor mu?
5. Hangi saç ürünü şu an tam ihtiyacın var?
6. Cilt bakım rutinin şu an nasıl gidiyor?
7. Kaş konusunda hangi takımdasın?
8. Makyaj çantanda asla eksik olmayan şey?
9. En sevdiğin günlük stil tanımı?
10. Makyaj süngeri mi fırça mı?
“Doğallık bende kalsın” diyenlere...
“Sahne ışıklarını üzerime alayım” diyenlere...
"Biraz ışıltı her şeye iyi gelir” diyenlere...
“Ne trend varsa ben oradayım” diyenlere...
“Klasikten şaşmam” diyenlere...
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